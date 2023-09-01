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Сегодня, 17:45

Лига 1: расписание матчей и трансляции чемпионата Франции 1 — 3 сентября

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александр Головин.
Фото AFP

4-й тур чемпионата Франции по футболу стартует в пятницу, 1 сентября. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций 1-го тура лиги 1.

В России легально не показывают игры чемпионата Франции на ТВ. На сайте «СЭ» доступны формальные события встреч в онлайн-трансляциях. Смотреть видеотрансляции матчей лиги 1 1-го тура в прямом эфире бесплатно можно в соцсети «ВКонтакте».

Расписание 4-го тура чемпионата Франции (время начала матчей — московское)

Пятница, 1 сентября

«Нант» — «Марсель» — время начала матча — 22:00

Суббота, 2 сентября

«Брест» — «Ренн» — время начала матча — 18:00

«Монако» — «Ланс» — время начала матча — 22:00

Воскресенье, 3 сентября

«Тулуза» — «Клермон Фут» — время начала матча — 14:00

«Гавр» — «Лорьян» — время начала матча — 16:00

«Лилль» — «Монпелье» — время начала матча — 16:00

«Метц» — «Реймс» — время начала матча — 16:00

«Ницца» — «Страсбур» — время начала матча — 18:05

«Лион» — «ПСЖ» — время начала матча — 21:45

Полный календарь чемпионата Франции и турнирная таблица лиги 1 сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Франция: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

Александр Головин
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ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
3
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
4
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
5
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
16
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 - : -
2.09 18:00
Брест – Ренн
 - : -
2.09 22:00
Монако – Ланс
 - : -
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 3
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
П
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 2
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 2 1 0
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