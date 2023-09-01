«Марсель» объявил об уходе Амави
«Марсель» на официальном сайте сообщил о переходе защитника Жордана Амави в «Брест». Клубы договорились о годичной аренде 29-летнего француза.
Действующий контракт Амави рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
В прошлом сезоне Амави на правах аренды играл за «Хетафе». Он сыграл в 6 матчах, получил 1 желтую и 1 красную карточки. В этом сезоне француз на поле не выходил.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
2
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
3
|Реймс
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Брест
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
6
|Ренн
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
7
|Лорьян
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
8
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|
9
|Монпелье
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
10
|Лилль
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Тулуза
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Метц
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
13
|Ницца
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
14
|Гавр
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Ланс
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
16
|Нант
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
17
|Лион
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
18
|Клермон Фут
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
|1.09
|22:00
|
Нант – Марсель
|- : -
|2.09
|18:00
|
Брест – Ренн
|- : -
|2.09
|22:00
|
Монако – Ланс
|- : -
|3.09
|14:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|3.09
|16:00
|
Гавр – Лорьян
|- : -
|3.09
|16:00
|
Лилль – Монпелье
|- : -
|3.09
|16:00
|
Метц – Реймс
|- : -
|3.09
|18:05
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лион – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|3
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|3
|П
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|2
|
|
Кайю Энрике
Монако
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|2
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|2
|1
|0
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