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31 августа, 23:50

«ПСЖ» объявил о переходе Баркола из «Лиона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Брэдли Баркола.
Фото ФК «ПСЖ»

Нападающий «Лиона» Брэдли Баркола перешел в «ПСЖ», сообщается на официальном сайте парижан.

20-летний француз подписал контракт до 2028 года. Он будет выступать за команду под 29-м номером. По данным портала Transfermarkt, сделка обошлась «ПСЖ» в 42 миллиона евро.

Баркола является воспитанником «Лиона». Он провел за команду 47 матчей, забил 7 мячей и сделал 12 результативных передач. Кроме того, на его счету 2 гола в 5 матчах молодежной сборной Франции.

ФК Лион
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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