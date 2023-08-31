«ПСЖ» объявил о переходе Баркола из «Лиона»

Нападающий «Лиона» Брэдли Баркола перешел в «ПСЖ», сообщается на официальном сайте парижан.

20-летний француз подписал контракт до 2028 года. Он будет выступать за команду под 29-м номером. По данным портала Transfermarkt, сделка обошлась «ПСЖ» в 42 миллиона евро.

Баркола является воспитанником «Лиона». Он провел за команду 47 матчей, забил 7 мячей и сделал 12 результативных передач. Кроме того, на его счету 2 гола в 5 матчах молодежной сборной Франции.