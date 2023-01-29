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Сегодня, 21:02

«Лион» в гостях переиграл «Аяччо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Александр Ляказетт.
Фото AFP

«Лион» одержал победу над «Аяччо» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции — 2:0.

В составе гостей забитыми мячами отличились полузащитник Йоханн Лепено и нападающий Александр Ляказетт.

«Лион» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 28 очков за 20 матчей.

«Аяччо» располагается на 18-й строчке с 15 баллами за 20 встреч.

Франция. Лига 1. 20-й тур
29 янв, 19:05. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
0:2
Лион

Футбол
ФК Аяччо
ФК Лион
0
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 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 20 13 4 3 40-17 43
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
7
 Лилль 20 10 4 6 35-26 34
8
 Клермон Фут 20 8 5 7 24-27 29
9
 Ницца 20 7 7 6 23-20 28
10
 Тулуза 20 7 5 8 31-35 26
11
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
12
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
13
 Нант 20 4 10 6 21-24 22
14
 Монпелье 20 6 2 12 30-40 20
15
 Труа 20 4 7 9 31-41 19
16
 Брест 20 4 6 10 23-34 18
17
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
18
 Страсбур 20 2 9 9 25-36 15
19
 Осер 20 3 4 13 16-43 13
20
 Анже 20 2 2 16 17-45 8
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27.01 23:00
Лорьян – Ренн
 2 : 1
28.01 19:00
Труа – Ланс
 1 : 1
28.01 23:00
Марсель – Монако
 1 : 1
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 1 : 0
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 0 : 2
29.01 17:00
Брест – Анже
 4 : 0
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 0 : 0
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 1 : 2
29.01 19:05
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
 - : -
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ПСЖ

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И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 15 2 2
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