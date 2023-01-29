«Лион» в гостях переиграл «Аяччо»

Читать «СЭ» в

«Лион» одержал победу над «Аяччо» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции — 2:0.

В составе гостей забитыми мячами отличились полузащитник Йоханн Лепено и нападающий Александр Ляказетт.

«Лион» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 28 очков за 20 матчей.

«Аяччо» располагается на 18-й строчке с 15 баллами за 20 встреч.