«Тулуза» одержала волевую победу над «Страсбуром»

«Тулуза» в гостях обыграла «Страсбур» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 2:1.

На гол Кевина Гамейро гости ответили дублем Тиса Даллинга. Гамейро в концовке матча заработал прямую красную карточку.

«Тулуза» с 26 очками занимает 10-е место в лиге 1. «Страсбур» опустился в зону вылета с 15 очками.

«Монпелье» на выезде обыграл «Осер» — 2:0. Дублем в составе гостей отметился Стефи Мавидиди. За хозяев в концовке матча пенальти не забил Бирама Туре.

«Брест» дома разгромил «Анже» — 4:0. Забивали: Жереми Ле Дурон, Стив Мунье, Франк Онора, Пьерр Ле-Мелу.

«Клермон» дома сыграл в нулевую ничью с «Нантом» — 0:0.