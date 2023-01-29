«Тулуза» одержала волевую победу над «Страсбуром»
«Тулуза» в гостях обыграла «Страсбур» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 2:1.
На гол Кевина Гамейро гости ответили дублем Тиса Даллинга. Гамейро в концовке матча заработал прямую красную карточку.
«Тулуза» с 26 очками занимает 10-е место в лиге 1. «Страсбур» опустился в зону вылета с 15 очками.
«Монпелье» на выезде обыграл «Осер» — 2:0. Дублем в составе гостей отметился Стефи Мавидиди. За хозяев в концовке матча пенальти не забил Бирама Туре.
«Брест» дома разгромил «Анже» — 4:0. Забивали: Жереми Ле Дурон, Стив Мунье, Франк Онора, Пьерр Ле-Мелу.
«Клермон» дома сыграл в нулевую ничью с «Нантом» — 0:0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|19
|15
|2
|2
|48-14
|47
|
2
|Ланс
|20
|13
|6
|1
|33-14
|45
|
3
|Марсель
|20
|13
|4
|3
|40-17
|43
|
4
|Монако
|20
|11
|5
|4
|43-27
|38
|
5
|Ренн
|20
|11
|4
|5
|37-22
|37
|
6
|Лорьян
|20
|10
|5
|5
|33-30
|35
|
7
|Лилль
|20
|10
|4
|6
|35-26
|34
|
8
|Клермон Фут
|20
|8
|5
|7
|24-27
|29
|
9
|Ницца
|20
|7
|7
|6
|23-20
|28
|
10
|Реймс
|19
|5
|10
|4
|21-23
|25
|
11
|Лион
|19
|7
|4
|8
|28-23
|25
|
12
|Тулуза
|19
|6
|5
|8
|29-34
|23
|
13
|Нант
|20
|4
|10
|6
|21-24
|22
|
14
|Монпелье
|20
|6
|2
|12
|30-40
|20
|
15
|Труа
|20
|4
|7
|9
|31-41
|19
|
16
|Брест
|20
|4
|6
|10
|23-34
|18
|
17
|Аяччо
|19
|4
|3
|12
|16-34
|15
|
18
|Страсбур
|19
|2
|9
|8
|24-34
|15
|
19
|Осер
|20
|3
|4
|13
|16-43
|13
|
20
|Анже
|20
|2
|2
|16
|17-45
|8
|27.01
|23:00
|
Лорьян – Ренн
|2 : 1
|28.01
|19:00
|
Труа – Ланс
|1 : 1
|28.01
|23:00
|
Марсель – Монако
|1 : 1
|29.01
|15:00
|
Ницца – Лилль
|1 : 0
|29.01
|17:00
|
Осер – Монпелье
|0 : 2
|29.01
|17:00
|
Брест – Анже
|4 : 0
|29.01
|17:00
|
Клермон Фут – Нант
|0 : 0
|29.01
|17:00
|
Страсбур – Тулуза
|- : -
|29.01
|19:05
|
Аяччо – Лион
|- : -
|29.01
|22:45
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|15
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|16
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|14
|1
|2