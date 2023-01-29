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Сегодня, 18:59

«Тулуза» одержала волевую победу над «Страсбуром»

Руслан Минаев
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«Страсбур» — «Тулуза».
Фото Global Look Press

«Тулуза» в гостях обыграла «Страсбур» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 2:1.

На гол Кевина Гамейро гости ответили дублем Тиса Даллинга. Гамейро в концовке матча заработал прямую красную карточку.

«Тулуза» с 26 очками занимает 10-е место в лиге 1. «Страсбур» опустился в зону вылета с 15 очками.

Франция. Лига 1. 20-й тур
29 янв, 17:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
1:2
Тулуза

«Монпелье» на выезде обыграл «Осер» — 2:0. Дублем в составе гостей отметился Стефи Мавидиди. За хозяев в концовке матча пенальти не забил Бирама Туре.

Франция. Лига 1. 20-й тур
29 янв, 17:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
0:2
Монпелье

«Брест» дома разгромил «Анже» — 4:0. Забивали: Жереми Ле Дурон, Стив Мунье, Франк Онора, Пьерр Ле-Мелу.

Франция. Лига 1. 20-й тур
29 янв, 17:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
4:0
Анже

«Клермон» дома сыграл в нулевую ничью с «Нантом» — 0:0.

Франция. Лига 1. 20-й тур
29 янв, 17:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
0:0
Нант
ФК Анже
ФК Брест
ФК Клермон Фут
ФК Монпелье
ФК Нант
ФК Осер
ФК Страсбур
ФК Тулуза
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 20 13 4 3 40-17 43
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
7
 Лилль 20 10 4 6 35-26 34
8
 Клермон Фут 20 8 5 7 24-27 29
9
 Ницца 20 7 7 6 23-20 28
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 20 4 10 6 21-24 22
14
 Монпелье 20 6 2 12 30-40 20
15
 Труа 20 4 7 9 31-41 19
16
 Брест 20 4 6 10 23-34 18
17
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 20 3 4 13 16-43 13
20
 Анже 20 2 2 16 17-45 8
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38 тур
27.01 23:00
Лорьян – Ренн
 2 : 1
28.01 19:00
Труа – Ланс
 1 : 1
28.01 23:00
Марсель – Монако
 1 : 1
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 1 : 0
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 0 : 2
29.01 17:00
Брест – Анже
 4 : 0
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 0 : 0
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 19:05
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 15 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 16 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 14 1 2
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