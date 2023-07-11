«ПСЖ» заинтересован в подписании Влаховича
«ПСЖ» серьезно заинтересован в приобретении нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает GIFN.
По данным источника, французский клуб уже установил первые серьезные контакты. Новому тренеру «ПСЖ» Луису Энрике очень нравится 23-летний игрок. Также считается, что 75 миллионов евро плюс бонусы могут быть достаточными для того, чтобы убедить «Ювентус» продать Влаховича. Приход серба не будет связан с уходом французской звезды Килиана Мбаппе.
Влахович выступает за «Ювентус» с января прошлого года. Контракт игрока с туринцами истекает летом 2026 года.
В сезоне-2022/23 Влахович провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Источник: GIFN
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15
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16
|Нант
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17
|Гавр
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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