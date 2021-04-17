Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Ренн» на выезде разгромил «Анже» и приблизился к зоне еврокубков

15:45
Теги:

«Ренн» в матче 33-го тура лиги 1 на выезде разгромил «Анже» (3:0).

В конце первого тайма Жереми Доку вывел «догов» вперед, а после перерыва Мартен Террье и Серу Гирасси увеличили преимущество гостей.

После этой победы «Ренн» поднялся на шестое место с 51 очков, и отставание от пятого «Ланса» всего лишь одно очко. «Анже» продолжает занимать 11-е место с 41 очком.

Чемпионат Франции. Лига 1

33-й тур

«Анже» — «Ренн» — 0:3 (0:1)

Голы: Доку, 45+1 (0:1). Террье, 63 (0:2). Гирасси, 90+1 (0:3).

«Анже»: Бернардони, Бамба, И.Траоре, Тома, Мангани, Капель, Амаду (Олд Халед, 83), Бобишон (Таиби, 66), Баокен (Фортюне, 76), Диони (Фатар, 76), Шо (Тиуб, 66).

«Ренн»: Гомис, Да Силва, А.Траоре, Агерд, Трюффер (Далберт, 77), Н`Зонзи, Буриго (Дель Кастильо, 90+2), Камавинга (Гренье, 77), Тэ, Террье (Гирасси, 64), Доку.

Предупреждения: Амаду, 45+3. И.Траоре, 66.

Судья: Леонар.

17 апреля. Анже. Стадион «Раймон Копа».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд