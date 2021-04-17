«Ренн» на выезде разгромил «Анже» и приблизился к зоне еврокубков
«Ренн» в матче 33-го тура лиги 1 на выезде разгромил «Анже» (3:0).
В конце первого тайма Жереми Доку вывел «догов» вперед, а после перерыва Мартен Террье и Серу Гирасси увеличили преимущество гостей.
После этой победы «Ренн» поднялся на шестое место с 51 очков, и отставание от пятого «Ланса» всего лишь одно очко. «Анже» продолжает занимать 11-е место с 41 очком.
Чемпионат Франции. Лига 1
33-й тур
«Анже» — «Ренн» — 0:3 (0:1)
Голы: Доку, 45+1 (0:1). Террье, 63 (0:2). Гирасси, 90+1 (0:3).
«Анже»: Бернардони, Бамба, И.Траоре, Тома, Мангани, Капель, Амаду (Олд Халед, 83), Бобишон (Таиби, 66), Баокен (Фортюне, 76), Диони (Фатар, 76), Шо (Тиуб, 66).
«Ренн»: Гомис, Да Силва, А.Траоре, Агерд, Трюффер (Далберт, 77), Н`Зонзи, Буриго (Дель Кастильо, 90+2), Камавинга (Гренье, 77), Тэ, Террье (Гирасси, 64), Доку.
Предупреждения: Амаду, 45+3. И.Траоре, 66.
Судья: Леонар.
17 апреля. Анже. Стадион «Раймон Копа».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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