«Арсенал» включился в борьбу за Камавингу
Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга окончательно решил сменить клуб в летнее трансферное окно. Футболист не стал подписывать новый контракт с клубом, сообщает Marca.
Камавинга попал в сферу интересов «Арсенала». «Канониры» готовы побороться за 18-летнего игрока предстоящим летом. Ранее интерес к футболисту проявлял «Реал».
Контракт Камавинга с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
В этом сезоне на счету француза один гол и два ассиста в 34 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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