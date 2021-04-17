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«Арсенал» включился в борьбу за Камавингу

13:18
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Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга окончательно решил сменить клуб в летнее трансферное окно. Футболист не стал подписывать новый контракт с клубом, сообщает Marca.

Камавинга попал в сферу интересов «Арсенала». «Канониры» готовы побороться за 18-летнего игрока предстоящим летом. Ранее интерес к футболисту проявлял «Реал».

Контракт Камавинга с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету француза один гол и два ассиста в 34 играх.

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