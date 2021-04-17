Гол Лиролы в компенсированное время принес «Марселю» победу над «Лорьяном»
«Марсель» в домашнем матче 33-го тура лиги 1 обыграл «Лорьян» (3:2).
Счет в матче открыл форвард гостей Теремас Моффи. В начале второго тайма у «Марселя» отличились Димитри Пайет и Поль Лирола. На 70-й минуте Моффи сравнял счет, оформив дубль. В компенсированное время Лирола забил свой второй гол и принес победу хозяевам.
После этой победы «Марсель» поднялся на шестое место с 52 очками. «Лорьян» продолжает занимать 17-е место с 32 очками.
Чемпионат Франции. Лига 1
33-й тур
«Марсель» — «Лорьян» — 3:2 (0:1)
Голы: Моффи, 19 (0:1). Пайет, 53 (1:1). Лирола, 56 (2:1). Моффи, 70 (2:2). Лирола, 90+1 (3:2).
«Марсель»: Манданда, Сакаи, Лирола, Камара, Перрен (Луис Энрике, 46), Балерди, Кюизанс (Кауи, 76), Гей, Пайет (Нагатомо, 90+4), Товен, Милик.
«Лорьян»: Дрейер, Абержель, Ле Гофф, Гравиллон, Эрго (Ле Фе, 65), Ляпорт, Лемуан (Монкондюи, 46), Чалоба, Висса (Буагар, 81), Лорьенте, Моффи (Грбич, 84).
Предупреждение: Балерди, 39.
Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).
17 апреля. Марсель. Стадион «Велодром».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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