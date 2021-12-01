Александр Головин помог «Монако» одержать победу в матче с «Анже»

«Монако» на выезде победил «Анже» (3:1) в матче 16-го тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену на 70-й минуте при счете 2:1. Он принял участие в голевой атаке. После подачи россиянина со штрафного мяч от головы одного из игроков защищающейся команды отскочил к Акселю Дисаси, который точно пробил.

До этого у гостей также отличились Майрон Боаду и Софьян Диоп. Хозяева забили благодаря автогола Александра Нюбеля — мяч отскочил от штанги в спину немецкому вратарю и залетел в ворота.

«Монако» набрал 23 очка и занимает седьмое место. У «Анже» 22 очка и восьмая позиция.