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Александр Головин помог «Монако» одержать победу в матче с «Анже»

22:52
Нико Ковач и Александр Головин. Фото Reuters
Нико Ковач и Александр Головин. Фото Reuters
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«Монако» на выезде победил «Анже» (3:1) в матче 16-го тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену на 70-й минуте при счете 2:1. Он принял участие в голевой атаке. После подачи россиянина со штрафного мяч от головы одного из игроков защищающейся команды отскочил к Акселю Дисаси, который точно пробил.

До этого у гостей также отличились Майрон Боаду и Софьян Диоп. Хозяева забили благодаря автогола Александра Нюбеля — мяч отскочил от штанги в спину немецкому вратарю и залетел в ворота.

«Монако» набрал 23 очка и занимает седьмое место. У «Анже» 22 очка и восьмая позиция.

Франция. Лига 1. 16-й тур
01 дек, 21:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
1:3
Монако
Голы
Боаду, 25 (0:1), Диоп, 45 (0:2), Нюбель, 55 (1:2), Дисаси, 73 (1:3)
Анже
Петкович Эбосс (Перейра Лаж, 70 ) Траоре Тома Мансо Мангани (Менди, 60 ) Фюльжини (Капель, 81 ) Кабо Унаи Буфаль (Нинга, 82 ) Шо (Баокен, 81 )
Монако
Нюбель Марипан Дисаси Сидибе (Агилар, 79) Тшуамени Жан Лукас Диоп (Головин, 70) Мартинш (Исидор, 90) Боаду (Бен-Йеддер, 79) Якобс Фолланд (Фофана, 71)
Предупреждения
Мангани 42  -  Сидибе 10, Фолланд 42

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Евгений Петров все материалы автора

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