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«Страсбур» разгромил «Бордо», «Брест» выиграл у «Сент-Этьена»

22:51
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1 декабря «Брест» с минимальным счетом одержал победу над «Сент-Этьеном» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Франции. Единственный гол забил Ромен Февр.

Франция. Лига 1. 16-й тур
01 дек, 21:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
1:0
Сент-Этьен
Голы
Февр, 64 (1:0)
Брест
Бизот Дюверн Шардонне Пьер-Габриэль Эрелль Белькебла Агуме Февр Онора Мунье Ле Дуарон (Дель Кастильо, 78 )
Сент-Этьен
Байич Мукуди Соу Трауко Гурна-Дуат (Масон, 73) Будебуз Камара Аушиш (Крассо, 73) Муффек (Норден, 65) Хазри (Лери, 82) Буанга (Рамирес, 82)
Предупреждения
Пьер-Габриэль 60, Агуме 67  -  Гурна-Дуат 58, Трауко 64, Норден 86

В параллельной встрече «Метц» уступил «Монпелье» (1:3). В составе победителей отличились Тежи Саванье, Стефи Мавидиди и Элие Вахи.

Франция. Лига 1. 16-й тур
01 дек, 21:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
1:3
Монпелье
Голы
Саванье, 36 (0:1), Мавидиди, 45+1 (0:2), Вахи, 48 (0:3), Де Превиль, 70 (1:3)
Метц
Укиджа Бронн Жемерсон (Ньян, 52 ) Делен Сентонз Куяте Н`Дорам (Траоре, 32 ) Пажо Сарр (Басси, 81 ) Де Превиль Нгюетт (Гей, 81 )
Монпелье
Омлин Суке Сако Козза Ристич Саванье (Джоаккини, 86) Ферри (Самбия, 73) Шотар Молле Мавидиди (Макуана, 85) Вахи (Жермен, 56)
Предупреждения
Сарр 34, Бронн 36  -  Молле 72, Ристич 82

«Страсбур» разгромно обыграл «Бордо» — 5:2. Дубль на счету Людовика Айорка, по разу забили Адриен Томассон, Кевин Гамейро и Димитри Льенар.

Франция. Лига 1. 16-й тур
01 дек, 21:00. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
5:2
Бордо
Голы
Хван Уй Джо, 7 (0:1), Томассон, 22 (1:1), Гамейро, 43 (2:1), Айорк, 45 (3:1), Льенар, 48 (4:1), Элис, 57 (4:2), Айорк, 65 (5:2)
Страсбур
Селс Гильбер (Фила, 69 ) Перрен Ньямси Джикю Томассон (Аолу, 69 ) Льенар (Каси, 88 ) Прцич (Беллегард, 69 ) Сиссоко Гамейро (Сахи, 78 ) Айорк
Бордо
Костиль Грегерсен Мексер Менса Кватенг Онана (Сиссоко, 87) Франсержиу Адли (Дилросюн, 70) Хван Уй Джо (Ньянг, 70) Уден (Пембеле, 79) Элис (Бриан, 79)
Предупреждения
Прцич 14, Джикю 36  -  Кватенг 18, Грегерсен 43, Элис 70

«Труа» оказался сильнее «Лорьяна» (2:0). Авторами забитых мячей стали Рено Рипар и Роминиг Куаме.

Франция. Лига 1. 16-й тур
01 дек, 21:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
2:0
Лорьян
Голы
Рипар, 7 (1:0), Куаме, 34 (2:0)
Труа
Гальон Жиродон Сальмье Эль-Хаджам (Шадли, 86 ) Каборе (Бьянкон, 65 ) Дингоме (Шамбо, 76 ) Куаме Тардье Рипар (Коне, 77 ) Шавалерен Бальде (Тугар, 64 )
Лорьян
Нарди Абержель Эрго (Буагар, 46) Ляпорт Мендес Лорик Петро Ле Фе Монкондюи (Грбич, 75) Моффи (Диарра, 80) Лорьенте (Уаттара, 75)
Предупреждения
Каборе 63  -  Диарра 83

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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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