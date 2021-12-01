«Страсбур» разгромил «Бордо», «Брест» выиграл у «Сент-Этьена»
22:51
1 декабря «Брест» с минимальным счетом одержал победу над «Сент-Этьеном» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Франции. Единственный гол забил Ромен Февр.
Франция. Лига 1. 16-й тур
01 дек, 21:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
01 дек, 21:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
В параллельной встрече «Метц» уступил «Монпелье» (1:3). В составе победителей отличились Тежи Саванье, Стефи Мавидиди и Элие Вахи.
«Страсбур» разгромно обыграл «Бордо» — 5:2. Дубль на счету Людовика Айорка, по разу забили Адриен Томассон, Кевин Гамейро и Димитри Льенар.
«Труа» оказался сильнее «Лорьяна» (2:0). Авторами забитых мячей стали Рено Рипар и Роминиг Куаме.
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