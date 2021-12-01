«Страсбур» разгромил «Бордо», «Брест» выиграл у «Сент-Этьена»

1 декабря «Брест» с минимальным счетом одержал победу над «Сент-Этьеном» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Франции. Единственный гол забил Ромен Февр.

В параллельной встрече «Метц» уступил «Монпелье» (1:3). В составе победителей отличились Тежи Саванье, Стефи Мавидиди и Элие Вахи.

«Страсбур» разгромно обыграл «Бордо» — 5:2. Дубль на счету Людовика Айорка, по разу забили Адриен Томассон, Кевин Гамейро и Димитри Льенар.

«Труа» оказался сильнее «Лорьяна» (2:0). Авторами забитых мячей стали Рено Рипар и Роминиг Куаме.