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Чемпионат Франции: «Анже» — «Монако», «ПСЖ» — «Ницца» и другие матчи 16-го тура

09:45
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
Теги:
16-й тур чемпионата Франции.

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в гостях сыграет против «Анже». Звездный «ПСЖ» на своем поле примет «Ниццу».

1 декабря, среда

Франция. Лига 1. 16-й тур
01 дек, 21:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
Лорьян
Франция. Лига 1. 16-й тур
01 дек, 21:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
Монако
Франция. Лига 1. 16-й тур
01 дек, 21:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
Сент-Этьен
Франция. Лига 1. 16-й тур
01 дек, 21:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
Монпелье
Франция. Лига 1. 16-й тур
01 дек, 21:00. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
Бордо
Франция. Лига 1. 16-й тур
01 дек, 23:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
Ланс
Франция. Лига 1. 16-й тур
01 дек, 23:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
Реймс
Франция. Лига 1. 16-й тур
01 дек, 23:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
Марсель
Франция. Лига 1. 16-й тур
01 дек, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Ницца
Франция. Лига 1. 16-й тур
01 дек, 23:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Лилль

Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире по этой ссылке.

Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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