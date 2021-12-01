16-й тур чемпионата Франции.

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в гостях сыграет против «Анже». Звездный «ПСЖ» на своем поле примет «Ниццу».

1 декабря, среда

Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире по этой ссылке.

Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //

Турнирная таблица французского чемпионата — здесь