Чемпионат Франции: «Анже» — «Монако», «ПСЖ» — «Ницца» и другие матчи 16-го тура
09:45
16-й тур чемпионата Франции.
«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в гостях сыграет против «Анже». Звездный «ПСЖ» на своем поле примет «Ниццу».
1 декабря, среда
Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире по этой ссылке.
Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь
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