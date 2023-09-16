Мбаппе: «Я был поклонником Роналду в детстве, но позже начал изучать игру Месси»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своем отношении к нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Я люблю Криштиану и был его большим поклонником в детстве, но позже я начал изучать игру Месси, потому что, когда ты молодой фанат Роналду, ты не можешь понять, как Месси хорош, потому что ты любишь Криштиану, но я вырос и теперь мне нравятся оба», — сказал Мбаппе в своих соцсетях.

24-летний француз выступал вместе с Месси за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.

В текущем сезоне Мбаппе провел 4 матча за французский клуб, в которых забил 7 мячей. Роналду сыграл 5 матчей за «Аль-Наср», забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Месси принял участие в 11 играх за «Интер Майами», в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.