Анри: «Нужно найти решение, чтобы Месси, Мбаппе и Неймар могли гармонично играть вместе»

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри считает, что форвард Лионель Месси в «ПСЖ» изолирован от команды.

«Месси изолирован и редко получает мяч от партнеров. Не думаю, что он в Париже несчастлив, но, глядя на его игру, отмечу, что он кажется изолированным от остальной команды.

Мне нравится, когда Месси играет в центре. Не думаю, что он может улучшить игру на правом фланге. В центре он создает командный ритм. Нужно найти какое-то решение, чтобы Месси, Мбаппе и Неймар могли гармонично играть вместе», — цитирует Анри Marca.

Месси перешел в «ПСЖ» 10 августа, заключив двухлетний контракт с парижанами. В этом сезоне 34-летний аргентинец провел 4 матча в лиге 1, не отметившись голами.