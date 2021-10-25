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Анри: «Нужно найти решение, чтобы Месси, Мбаппе и Неймар могли гармонично играть вместе»

Тьерри Анри считает, что Месси в «ПСЖ» изолирован от команды
20:43
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Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри считает, что форвард Лионель Месси в «ПСЖ» изолирован от команды.

«Месси изолирован и редко получает мяч от партнеров. Не думаю, что он в Париже несчастлив, но, глядя на его игру, отмечу, что он кажется изолированным от остальной команды.

Мне нравится, когда Месси играет в центре. Не думаю, что он может улучшить игру на правом фланге. В центре он создает командный ритм. Нужно найти какое-то решение, чтобы Месси, Мбаппе и Неймар могли гармонично играть вместе», — цитирует Анри Marca.

Месси перешел в «ПСЖ» 10 августа, заключив двухлетний контракт с парижанами. В этом сезоне 34-летний аргентинец провел 4 матча в лиге 1, не отметившись голами.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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