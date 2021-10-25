Жена Икарди рассказала, почему они передумали разводиться

Ванда Нара, супруга форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, рассказала, как им удалось сохранить семью.

«Фото, которые я публиковала в последний месяц, показывали, как хорошо нам было и как счастливы мы были, — написала Ванда в Instagram. — Мне было очень больно от того, что случилось. Каждый день я просила Мауро о разводе. Когда он понял, что нет пути назад, он сказал, что не может так продолжать дальше, что если развод — это единственный способ покончить с этой болью, то мы должны это сделать.

Мы пошли к адвокату. Через два дня Мауро принял все условия и подписал соглашение. На следующий день он написал мне письмо, которого мне никогда никто не писал: «Я дал тебе все и у тебя есть все. Я надеюсь, что ты сможешь быть счастливой, потому что это сделает меня счастливым. И тогда я поняла, что я, имея все, не имею ничего, если я не с ним.

Уверена, что этот плохой момент, через который мы проходим, поможет нам стать сильнее как паре и как семье. Важно, что мы имели свободу положить конец нашей восьмилетней истории, но наша душа устала плакать, и мы свободно выбрали друг друга. Люблю тебя".

Ранее стало известно, что жена уличила Икарди в измене с аргентинской актрисой, певицей и моделью Чиной Суарес.