Тьерри Анри: «Месси изолирован в «ПСЖ» и не часто касается мяча»

Бывший форвард «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри поделился мнением об игре нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Месси изолирован и не часто касается мяча, — цитирует Marca Анри. — Мне больше нравится, когда Месси действует в центре. Я не думаю, что он сможет улучшить игру справа. У него не очень хороший период сейчас, а в центре он может давать ритм. Надо найти решение, при котором Месси, Мбаппе и Неймар могли бы играть слаженно.

Месси сыграл за «ПСЖ» в чемпионате Франции 4 матча и не отметился результативными действиями. В Лиге чемпионов 34-летний аргентинец провел 3 матча и забил 3 гола.

«На данный момент команда принадлежит Килиану. Если в команде более одного «водителя», команда не может играть в унисон, а в этой команде их слишком много. Они не играют в одном ритме», — добавил Анри.