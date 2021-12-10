Анри: «Месси еще нужно адаптироваться в «ПСЖ». Вы видели, как он плакал, уходя из «Барселоны»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением об адаптации нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Никогда не думал, что Месси уйдет из «Барселоны», — приводит слова Анри GQ. — Когда покидаешь место, где ты с детства, и вдобавок не мог даже представить, что уйдешь — это отнимает много эмоций. Нужно осознать и понять, где ты, адаптироваться к новому чемпионату и к новому клубу. Месси еще нужно адаптироваться в «ПСЖ». Вы видели, как он плакал, уходя из «Барселоны». Нужно понимать, что Лионель тоже человек. Но я верю, что он справится. Я в нем уверен».

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 14 матчах.