Агент Головина рассказал, когда полузащитник вернется в расположение «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос об отдыхе игрока.

«Отпуск у Головина только начался. Ориентировочно он вернется в расположение «Монако» 18 июня. Сейчас отдыхает на родине. Он на Алтае, вместе с семьей», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что 26-летний полузащитник вернется во Францию 18 июня.

В прошедшем сезоне Головин провел 27 матчей за «Монако», в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.