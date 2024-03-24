Анчелотти заявил, что «Реал» важнее всего

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал понять, что клуб важнее французского форварда Килиана Мбаппе.

«Реал» важнее всего. Это огромный клуб. Я горжусь тем, что тренирую его. Коллектив важен, и он у нас отличный», — цитирует Анчелотти Sky Sport.

Ранее издание RMC Sport сообщило, что «Реал» объявит о подписании контракта с Мбаппе перед началом чемпионата Европы-2024. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

По информации СМИ, зарплата Мбаппе в «Реале» может составить 2,5-3 миллиона евро в месяц, а контракт будет рассчитан на пять лет.

В этом сезоне 25-летний нападающий сыграл за «ПСЖ» 37 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 8 голевых передач. Его контракт с клубом заканчивается летом 2024 года.