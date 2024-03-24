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Сегодня, 16:05

Лепехин: «Головин, Миранчук и Захарян хорошо себя проявляют в топ-чемпионатах, это факт»

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Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о российских футболистах, выступающих в европейских клубах.

«Сложно назвать кого-то одного, кто бы считался лучшим. Поймите, если российский футболист смог перейти в сильный европейский клуб, то в тот момент на него действительно рассчитывали. Просто так туда не переходят. Головин, Миранчук и Захарян хорошо себя проявляют в топ-чемпионатах, это факт. Кто-то уже сумел зарекомендовать себя, а у кого-то все впереди»,  цитирует Лепехина «РБ Спорт».

На данный момент в топ-5 лигах Европы выступают 4 россиянина — Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

Источник: «РБ Спорт»
Александр Головин
Алексей Миранчук
Арсен Захарян
Константин Лепехин
ФК Аталанта
ФК Монако
ФК Реал Сосьедад
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1
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 17 8 1 62-23 59
2
 Брест 26 13 8 5 36-20 47
3
 Монако 26 13 7 6 47-36 46
4
 Лилль 26 11 10 5 37-23 43
5
 Ницца 26 12 7 7 27-20 43
6
 Ланс 26 12 6 8 35-27 42
7
 Марсель 26 10 9 7 40-28 39
8
 Ренн 26 10 9 7 40-31 39
9
 Реймс 26 11 5 10 34-35 38
10
 Лион 26 10 4 12 30-40 34
11
 Тулуза 26 7 8 11 29-36 29
12
 Страсбур 26 7 8 11 28-39 29
13
 Гавр 26 6 9 11 26-33 27
14
 Монпелье 26 6 9 11 31-40 27
15
 Лорьян 26 6 8 12 35-49 26
16
 Нант 26 7 4 15 24-41 25
17
 Метц 26 6 5 15 23-39 23
18
 Клермон Фут 26 4 8 14 19-43 20
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33 тур
34 тур
29.03 23:00
Лилль – Ланс
 - : -
30.03 19:00
Метц – Монако
 - : -
30.03 23:00
Лион – Реймс
 - : -
31.03 14:00
Лорьян – Брест
 - : -
31.03 16:00
Клермон Фут – Тулуза
 - : -
31.03 16:00
Гавр – Монпелье
 - : -
31.03 16:00
Ницца – Нант
 - : -
31.03 18:05
Страсбур – Ренн
 - : -
31.03 21:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

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Марсель

 7
Анжел Гомеш

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