Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Александр Великий». «Монако» показал фото Головина

11:59
Теги:

«Монако» на официальной странице клуба в Twitter опубликовал фото российского полузащитника Александра Головина.

«Александр Великий», — подписала пост пресс-служба французского клуба.

В прошлом сезоне 24-летний Головин провел в составе «Монако» 25 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир