Головин: «Как ни крути, личные показатели тоже важны, поэтому, я рад забитому мячу и голевой передаче»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги товарищеского матча против «Интера» (2:2).

Россиянин в этой встрече отметился голом, открыл счет в матче на 7-й минуте.

«Получился отличный спарринг с серьезным, статусным соперником. Такие игры очень нужны во время подготовки, чтобы по-настоящему проверить себя. Думаю, мы смотрелись достойно. Как ни крути, личные показатели тоже важны, поэтому, конечно, я рад и забитому мячу, и голевой передаче. Тем более в ворота такого противника. Но давайте смотреть правде в глаза: это неофициальная игра, просто контрольный матч, так что не нужно его переоценивать. После перерыва было много замен, это обычная практика. Чаще всего в таких матчах мы играем по тайму. Самое главное сейчас хорошо подготовиться к сезону, к старту чемпионата и матчам квалификации Лиги чемпионов. И сегодняшняя встреча это важный этап подготовки», — заявил Головин.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач в 40 матчах за монегасков во всех турнирах.