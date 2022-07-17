«Лилль» отказался продавать Саншеша «ПСЖ» за 12 миллионов евро
«ПСЖ» все еще хочет купить полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, сообщает RMC.
По данным источника, парижане предлагали за 24-летнего игрока 12 миллионов евро, однако «Лилль» отказал им. 30 июня 2023 года португалец может стать свободным агентом.
Ранее сообщалось, что на полузащитника также претендует «Милан».
В прошедшем сезоне Саншеш забил два мяча и отдал пять результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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18
|Тулуза
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19
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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