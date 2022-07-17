«Лилль» отказался продавать Саншеша «ПСЖ» за 12 миллионов евро

«ПСЖ» все еще хочет купить полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, сообщает RMC.

По данным источника, парижане предлагали за 24-летнего игрока 12 миллионов евро, однако «Лилль» отказал им. 30 июня 2023 года португалец может стать свободным агентом.

Ранее сообщалось, что на полузащитника также претендует «Милан».

В прошедшем сезоне Саншеш забил два мяча и отдал пять результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.