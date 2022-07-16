«Монако» сыграл вничью с «Интером» в товарищеском матче. Головин открыл счет в игре

«Монако» сыграл вничью с «Интером» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле с первых минут. Именно он и открыл счет в этой встрече, отличившись на 7-й минуте.

Затем преимущество «Монако в первом тайме увеличил нападающий Висса Бен Йеддер.

В конце тайма «Интер» усилиями полузащитника Роберто Гальярдини отыграл один мяч.

А во втором тайме счет сравнял хавбек Кристьян Асллани.