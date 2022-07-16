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16 июля, 23:28

«Монако» сыграл вничью с «Интером» в товарищеском матче. Головин открыл счет в игре

Иван Шитик
Корреспондент
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«Монако» сыграл вничью с «Интером» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле с первых минут. Именно он и открыл счет в этой встрече, отличившись на 7-й минуте.

Затем преимущество «Монако в первом тайме увеличил нападающий Висса Бен Йеддер.

В конце тайма «Интер» усилиями полузащитника Роберто Гальярдини отыграл один мяч.

А во втором тайме счет сравнял хавбек Кристьян Асллани.

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Головин забил гол за «Монако» в товарищеском матче против «Интера»

Головин: «Как ни крути, личные показатели тоже важны, поэтому, я рад забитому мячу и голевой передаче»
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