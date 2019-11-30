Александр Головин: «Не собираюсь меняться майками с Неймаром и Мбаппе»
10:30
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, собирается ли после воскресного матча чемпионата Франции с «ПСЖ» меняться футболками с двумя главными звездами парижан Кильяном Мбаппе и Неймаром.
— В воскресенье после игры с «ПСЖ» будете с кем-то меняться майками — с Неймаром или Мбаппе?
— Нет, никогда этого не делал и не очень-то хочется. (Александр Бобров)
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