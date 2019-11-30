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Александр Головин: «Не собираюсь меняться майками с Неймаром и Мбаппе»

10:30
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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, собирается ли после воскресного матча чемпионата Франции с «ПСЖ» меняться футболками с двумя главными звездами парижан Кильяном Мбаппе и Неймаром.

— В воскресенье после игры с «ПСЖ» будете с кем-то меняться майками — с Неймаром или Мбаппе?

— Нет, никогда этого не делал и не очень-то хочется. (Александр Бобров)

Большое интервью Александра Головина — о сборной России, оскорблении Дзюбы, популярности, арбитрах, Бабаеве и Гинере

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