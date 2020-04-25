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Агрономы «Монако» поблагодарили врачей за борьбу с коронавирусом

05:12
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Агрономы «Монако» на стадионе клубы «Луи II» сделали рисунок на газоне. Они изобразили благодарность врачам, которые борются с коронавирусом.

«Большое спасибо. Вместе сильнее», — главит текст.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 24 на 25 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 817 366 человек. Умерших — 196 525, выздоровевших — 778 803.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 24 апреля, в России диагностировано 68 766 случаев заболевания COVID-19. 5589 человек вылечились, 617 пациентов скончались.

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