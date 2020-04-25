Агрономы «Монако» поблагодарили врачей за борьбу с коронавирусом

Агрономы «Монако» на стадионе клубы «Луи II» сделали рисунок на газоне. Они изобразили благодарность врачам, которые борются с коронавирусом.

«Большое спасибо. Вместе сильнее», — главит текст.

Really impressive effort on the Stade Louis II pitch from the groundsmen:



«A big thank you to all medical staff. Stronger Together.» (? @Nice_Matin) pic.twitter.com/EjpPRt5uYl — Get French Football News (@GFFN) April 23, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 24 на 25 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 817 366 человек. Умерших — 196 525, выздоровевших — 778 803.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 24 апреля, в России диагностировано 68 766 случаев заболевания COVID-19. 5589 человек вылечились, 617 пациентов скончались.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется