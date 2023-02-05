Агент Сафонов считает, что Головину не стоит переходить из «Монако» в дортмундскую «Боруссию»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался об интересе дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Трансферное окно еще не закрылось? В Европе ведь до 31 января открыто. Им постоянно кто-то интересуется. То в Англии, то еще где-то. И «Монако», и «Боруссия» играет в Лиге чемпионов. В Англию я бы поехал, потому что, это самый сильный чемпионат. Для меня АПЛ — это как НХЛ и НБА. Поехать из «Монако» в «Баварию» можно еще. А «Боруссия» и монегаски приблизительно равные команды. В Монако самое лучшее налогооблажение в мире, прекрасный город, здесь у него все идет, язык выучил. Смысл этого?» — цитирует Сафонова Vprognoze.ru.

Ранее россиянин в интервью «СЭ» прокомментировал слухи об интереес к нему со стороны немецкого клуба.

В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.