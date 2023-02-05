«Страсбур» победил «Монпелье»

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«Страсбур» победил «Монпелье» со счетом 2:0 в матче 22-го тура чемпионата Франции.

«Страсбур» набрал 18 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда находится в одном очке от того, чтобы покинуть зону вылета.

«Монпелье» с 20 очками занимает 14-ю строчку.