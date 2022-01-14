Агент Головина заявил, что футболист будет готов уже к следующей игре

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«У Саши все нормально. К следующей игре будет готов. Смотрите официальный сайт «Монако». С Сашей все нормально, хорошо себя чувствует. Дальше будет решать медицинский штаб», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Головин пропустит воскресный матч 21-го тура чемпионата Франции с «Клермоном» из-за дискомфорта в мышце ноги.

В этом сезоне из-за разного рода травм и повреждений Головин принял участие только в 13 играх лиги 1 и забил два мяча.