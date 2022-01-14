Эмерсон не вернется в «Челси» зимой из «Лиона»

В зимнее трансферное окно «Челси» пытался отозвать из аренды в «Лионе» своего футболиста Эмерсона, однако попытки так и не увенчались успехом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Синие» сделали три предложения французскому клубу, заявляя о готовности выплатить компенсацию в размере 4 миллионов евро, однако главный тренер «Лиона» Петер Бос подтвердил, что итальянец бразильского происхождения продолжит выступать за его команду до конца сезона.

В текущем сезоне 27-летний Эмерсон отметился голом и отдал голевую передачу в 16 матчах чемпионата Франции. Контракт защитника с «Челси» истекает в 2024 году.