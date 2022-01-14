Головин пропустит матч «Монако» в лиге 1. У него повреждение

По данным «СЭ», полузащитник «Монако» Александр Головин из-за дискомфорта в мышце ноги не может проводить полноценные тренировки и пропустит воскресный матч 21-го тура чемпионата Франции с «Клермоном».

По всей видимости, российский футболист вернется к занятиям в общей группе 19 или 20 января.

В этом сезоне из-за разного рода травм и повреждений Головин принял участие только в 13 играх лиги 1 и забил два мяча.