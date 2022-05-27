Агент Головина: «Саша вернулся в Россию, тут будет проводить отпуск»

Агент Головина рассказал, где будет проводить отпуск футболист

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о возвращении игрока в Россию.

«Головин вернулся в Россию, тут будет проводить отпуск. Саша находится в Калтане, вместе с родителями. Будет отдыхать», — сказал Клюев «СЭ».

«Монако» занял в лиге 1 третье место и выступит в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

Чемпионат Франции-2022/23 стартует 6 августа.