Агент Головина: «Саша вернулся в Россию, тут будет проводить отпуск»
Агент Головина рассказал, где будет проводить отпуск футболист
Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о возвращении игрока в Россию.
«Головин вернулся в Россию, тут будет проводить отпуск. Саша находится в Калтане, вместе с родителями. Будет отдыхать», — сказал Клюев «СЭ».
«Монако» занял в лиге 1 третье место и выступит в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.
Чемпионат Франции-2022/23 стартует 6 августа.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|38
|26
|8
|4
|90-36
|86
|
2
|Марсель
|38
|21
|8
|9
|63-38
|71
|
3
|Монако
|38
|20
|9
|9
|65-40
|69
|
4
|Ренн
|38
|20
|6
|12
|82-40
|66
|
5
|Ницца
|38
|20
|7
|11
|52-36
|66
|
6
|Страсбур
|38
|17
|12
|9
|60-43
|63
|
7
|Ланс
|38
|17
|11
|10
|62-48
|62
|
8
|Лион
|38
|17
|11
|10
|66-51
|61
|
9
|Нант
|38
|15
|10
|13
|55-48
|55
|
10
|Лилль
|38
|14
|13
|11
|48-48
|55
|
11
|Брест
|38
|13
|9
|16
|49-57
|48
|
12
|Реймс
|38
|11
|13
|14
|43-44
|46
|
13
|Монпелье
|38
|12
|7
|19
|49-61
|43
|
14
|Анже
|38
|10
|11
|17
|44-55
|41
|
15
|Труа
|38
|9
|11
|18
|37-53
|38
|
16
|Лорьян
|38
|8
|12
|18
|35-63
|36
|
17
|Клермон Фут
|38
|9
|9
|20
|38-69
|36
|
18
|Сент-Этьен
|38
|7
|11
|20
|42-77
|32
|
19
|Метц
|38
|6
|13
|19
|35-69
|31
|
20
|Бордо
|38
|6
|13
|19
|52-91
|31
Результаты / календарь
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35 тур
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37 тур
38 тур
|21.05
|22:00
|
Анже – Монпелье
|2 : 0
|21.05
|22:00
|
Брест – Бордо
|2 : 4
|21.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|1 : 2
|21.05
|22:00
|
Ланс – Монако
|2 : 2
|21.05
|22:00
|
Лилль – Ренн
|2 : 2
|21.05
|22:00
|
Лорьян – Труа
|1 : 1
|21.05
|22:00
|
Марсель – Страсбур
|4 : 0
|21.05
|22:00
|
Нант – Сент-Этьен
|1 : 1
|21.05
|22:00
|
ПСЖ – Метц
|5 : 0
|21.05
|22:00
|
Реймс – Ницца
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|25
|
|
Мусса Дембеле
Лион
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|34
|2
|5
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|32
|2
|7
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3
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