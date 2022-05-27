Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро оценил первый сезон нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Это все еще его первый сезон, ему пришлось адаптироваться к другому чемпионату. Впрочем, он выступил очень хорошо.

Если оставить Лигу чемпионов в стороне, они очень комфортно для себя победили в чемпионате Франции. У «ПСЖ» множество элитных игроков и Лео все еще победитель. Уверен следующий сезон будет даже лучше», — цитирует Агуэро Goal.com.

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 34 матча, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач во всех турнирах.

34-летний аргентинец не был включен в символическую сборную по итогам чемпионата Франции.