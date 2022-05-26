Головин вернулся в Россию

Как стало известно «СЭ», 25-летний полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся в Россию и проводит отпуск в родном Калтане.

Его команда заняла в лиге 1 третье место и выступит в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Чтобы попасть в основной турнир, ей надо успешно сыграть четыре матча с двумя соперниками.

Чемпионат Франции-2022/23 стартует 6 августа.