«ПСЖ» не намерен отпускать Рамоса и Наваса

«ПСЖ» хочет сохранить в команде защитника Серхио Рамоса и голкипера Кейлора Наваса.

Как сообщает Le Parisien, руководство рассчитывает на этих игроков, но планирует, что они не будут играть ведущие роли в команде.

В завершившемся сезоне чемпионата Франции 36-летний Рамос провел 12 матчей за «ПСЖ» и забил два гола. 35-летний Навас сыграл за команду 21 матч, из которых 18 отстоял на ноль.

Контракт испанского защитника рассчитан до лета 2023 года. Соглашение коста-риканского вратаря действует до конца июня 2024 года.