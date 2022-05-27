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27 мая, 23:16

«ПСЖ» не намерен отпускать Рамоса и Наваса

Анна Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» хочет сохранить в команде защитника Серхио Рамоса и голкипера Кейлора Наваса.

Как сообщает Le Parisien, руководство рассчитывает на этих игроков, но планирует, что они не будут играть ведущие роли в команде.

В завершившемся сезоне чемпионата Франции 36-летний Рамос провел 12 матчей за «ПСЖ» и забил два гола. 35-летний Навас сыграл за команду 21 матч, из которых 18 отстоял на ноль.

Контракт испанского защитника рассчитан до лета 2023 года. Соглашение коста-риканского вратаря действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/mercato-le-psg-souhaite-conserver-sergio-ramos-et-keylor-navas-27-05-2022-PZ32N6WSGVFB5A7JU6YWDNVIAE.php
Кейлор Навас
Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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