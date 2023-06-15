Агент Головина ответил на вопрос о будущем футболиста в «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о будущем футболиста.

«Александр сейчас в отпуске, отдыхает у себя на родине. Как он воспринял непопадание «Монако» в еврокубки? Отрицательно. Саша — максималист. Всегда говорил, что он хочет играть в еврокубках. Саша отдаст все силы, чтобы следующий сезон для «Монако» сложился более удачно и приложит все силы для этого. Останется ли он в «Монако»? У него контракт с клубом», — сказал Клюев «СЭ».

В нынешнем сезоне Головин сыграл в 45 матчах за «Монако», забил 8 мячей и сделал 8 голевых передач. В феврале он продли контракт с командой до 2026 года.