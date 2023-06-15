Погребняк — о несостоявшемся трансфере Головина: «Променять Монако на Дортмунд — сомнительная история»
Экс-форвард сборной России Павел Погребняк рассказал, почему российский полузащитник Александр Головин не перешел из «Монако» в «Боруссию».
«В Дортмунде нечего делать? Это правда. Кроме стадиона и безумных фанатов ничего там нет. Променять Монако на Дортмунд — сомнительная история. Для меня в Дортмунде болельщики самое главное. Громкие, самые шумные, топовые», — цитирует «КП Спорт» Погребняка.
Дортмундский клуб зимой проявлял интерес к Головину.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|38
|27
|4
|7
|89-40
|85
|
2
|Ланс
|38
|25
|9
|4
|68-29
|84
|
3
|Марсель
|38
|22
|7
|9
|67-40
|73
|
4
|Ренн
|38
|21
|5
|12
|69-39
|68
|
5
|Лилль
|38
|19
|10
|9
|65-44
|67
|
6
|Монако
|38
|19
|8
|11
|70-58
|65
|
7
|Лион
|38
|18
|8
|12
|65-47
|62
|
8
|Клермон Фут
|38
|17
|8
|13
|45-49
|59
|
9
|Ницца
|38
|15
|13
|10
|48-37
|58
|
10
|Лорьян
|38
|15
|10
|13
|52-53
|55
|
11
|Реймс
|38
|12
|15
|11
|45-45
|51
|
12
|Монпелье
|38
|15
|5
|18
|65-62
|50
|
13
|Тулуза
|38
|13
|9
|16
|51-57
|48
|
14
|Брест
|38
|11
|11
|16
|44-54
|44
|
15
|Страсбур
|38
|9
|13
|16
|51-59
|40
|
16
|Нант
|38
|7
|15
|16
|37-55
|36
|
17
|Осер
|38
|8
|11
|19
|35-63
|35
|
18
|Аяччо
|38
|7
|5
|26
|23-74
|26
|
19
|Труа
|38
|4
|12
|22
|45-81
|24
|
20
|Анже
|38
|4
|6
|28
|33-81
|18
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.06
|22:00
|
Аяччо – Марсель
|1 : 0
|3.06
|22:00
|
Осер – Ланс
|1 : 3
|3.06
|22:00
|
Брест – Ренн
|1 : 2
|3.06
|22:00
|
Лорьян – Страсбур
|2 : 1
|3.06
|22:00
|
Монако – Тулуза
|1 : 2
|3.06
|22:00
|
Нант – Анже
|1 : 0
|3.06
|22:00
|
Ницца – Лион
|3 : 1
|3.06
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|2 : 3
|3.06
|22:00
|
Реймс – Монпелье
|1 : 3
|3.06
|22:00
|
Труа – Лилль
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|24
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|29
|3
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|30
|3
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|30
|2
|2
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