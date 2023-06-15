Погребняк — о несостоявшемся трансфере Головина: «Променять Монако на Дортмунд — сомнительная история»

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк рассказал, почему российский полузащитник Александр Головин не перешел из «Монако» в «Боруссию».

«В Дортмунде нечего делать? Это правда. Кроме стадиона и безумных фанатов ничего там нет. Променять Монако на Дортмунд — сомнительная история. Для меня в Дортмунде болельщики самое главное. Громкие, самые шумные, топовые», — цитирует «КП Спорт» Погребняка.

Дортмундский клуб зимой проявлял интерес к Головину.