Агент Бамба заявил, что переход Жонатана в ЦСКА возможен

Буба Траоре, агент бывшего вингера «Лилля» Жонатана Бамба, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.

«Переход Жонатана в ЦСКА возможен. Все будет зависеть от хода наших переговоров», — приводит слова Траоре Sport24.

В минувшем сезоне 27-летний футболист провел за «Лилль» 35 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с французским клубом завершился 1 июля 2023 года.