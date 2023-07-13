Агент Бамба заявил, что переход Жонатана в ЦСКА возможен
Буба Траоре, агент бывшего вингера «Лилля» Жонатана Бамба, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.
«Переход Жонатана в ЦСКА возможен. Все будет зависеть от хода наших переговоров», — приводит слова Траоре Sport24.
В минувшем сезоне 27-летний футболист провел за «Лилль» 35 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с французским клубом завершился 1 июля 2023 года.
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