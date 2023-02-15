Агент Головина — о лучшем голе января: «Это приятно. Но сейчас для Саши важен завтрашний матч в Лиге Европы»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал признание гола игрока в ворота «Бреста» лучшим в январе в лиге 1.

«Это приятное событие, и Саша действительно забил классный гол. Но сейчас для игрока важен завтрашний матч в Лиге Европы против «Байера». И он полностью сосредоточен на этом», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний Головин провел за французскую команду 31 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Монегаски располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице лиги 1, набрав 47 очков за 23 матча.

16 февраля «Монако» сыграет на выезде с «Байером» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.