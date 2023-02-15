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Сегодня, 14:06

Гол Головина признан лучшим голом января в чемпионате Франции

Виталий Косик
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Мяч полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 17-го тура лиги 1 с «Брестом» (1:0) признан лучшим голом января в чемпионате Франции, сообщает пресс-служба монегасков.

На 54-й минуте матча россиянин обыграл соперника, после чего пробил в «девятку» из-за пределов штрафной площади. Его гол стал единственным в этой встрече и принес победу монегаскам.

26-летний хавбек выступает за «Монако» с 2018 года.

В текущем сезоне Головин провел за французскую команду 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Монегаски располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице лиги 1, набрав 47 очков за 23 матча.

Александр Головин
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 - : -
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