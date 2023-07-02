Ади Хюттер в ближайшее время возглавит «Монако»
Тренер Ади Хюттер в ближайшее время возглавит «Монако», сообщает L`Equipe.
По данным источника, официальное подписание контракта ожидается в понедельник, 3 июля.
53-летний австриец в сезоне-2021/22 возглавлял «Боруссию» Менхенгладбах. Ранее он работал в «Айнтрахте», «Янг Бойз» и «Зальцбурге».
«Монако» 4 июня на официальном сайте сообщил, что Филипп Клеман покинул пост главного тренера команды. Клуб (65 очков) занял 6-е место в чемпионате Франции и остался без еврокубков на будущий сезон.
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4
|Ренн
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5
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9
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12
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13
|Тулуза
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
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Ренн – Метц
|- : -
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Страсбур – Лион
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