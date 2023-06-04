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Сегодня, 19:19

«Монако» объявил об отставке Клемана с поста главного тренера

Мария Гусева
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Филипп Клеман.
Фото Global Look Press

«Монако» на официальном сайте объявил, что Филипп Клеман покинул пост главного тренера команды.

Клеман возглавил «Монако» в январе прошлого года и завершил чемпионат на третьем месте. Контракт 49-летнего бельгийского специалиста был рассчитан до лета 2024 года.

«Динамика в конце сезона, завершившаяся итоговым положением ниже ожидаемого, указывала на то, что замена во главе первой команды стала необходимой. «Монако» благодарит Филиппа за огромный вклад и желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении клуба.

«Монако» (65 очков) занял 6-е место в чемпионате Франции и остался без еврокубков на будущий сезон.

Футбол
ФК Монако
Филипп Клеман
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
5
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
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 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
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 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
17
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
18
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
19
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
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Брест – Ренн
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Лорьян – Страсбур
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Нант – Анже
 1 : 0
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