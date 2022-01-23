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23 января, 22:10

«Шевченко взяли только потому, что наш президент знает русский». Что говорят о назначении украинца в сборную Польши

Что говорят о назначении украинца в сборную Польши
Николай Егорычев
Корреспондент
Андрей Шевченко.
Фото Reuters
Не все поляки в восторге.

15 января Андрей Шевченко был уволен из «Дженоа», проработав в серии А 69 дней и одержав лишь одну победу в 11 матчах. Но, кажется, тренер близок к новому назначению.

По данным издания Sportowe Fakty, Шевченко является основным кандидатом на должность нового главного тренера сборной Польши (также на эту должность претендовал Адам Навалка). Эту информацию дополняет Telegram-канал vZbirna. Источник отмечает, что Польский футбольный союз и украинский тренер согласовали все условия контракта.

Андрей Шевченко. Шевченко в «Дженоа» — полная катастрофа. Этот провал может стоить украинцу карьеры

Зарплата специалиста составит 2,5 миллиона евро в год. Часть этой суммы будет выплачивать Польский футбольный союз, а остальную сумму — спонсоры. Осталось согласовать только условия расторжения контракта с «Дженоа».

За несколько часов тема получила большой отклик в соцсетях. «СЭ» собрал самые интересные мнения.

В Польше к такому выбору отнеслись настороженно. «Если это произойдет, то Польский футбольный союз ждет провал. Шевченко взяли, наверное, только потому, что наш президент знает русский язык», — написал в Twitter пользователь под ником matt_zett.

«Если информация правдива, то это безумие и какое-то недоразумение. Шевченко — не тот тренер, которому можно платить такие большие деньги. Скептически отношусь к этому назначению», — заявил Przemek.

«Судя по всему, Шевченко больше волнуют деньги, чем карьера тренера», — считает @Ukraine_Twi

«Несмотря на большую зарплату, я думаю, что Шевченко — лучший из доступных специалистов. Конечно, есть определенный риск, но лучше рискнуть, чем потом в очередной раз искать тренера», — уверен ChristianRCDE.

«Добро пожаловать в отравленную сборную Польши!» — написал stovemachala.

Шевченко станет четвертым тренером сборной Польши за последние три года. Некоторые болельщики ему заранее сочувствуют.

Украинские пользователи вспомнили, что недавно с предложением вернуться на родину к Шевченко обращался президент Украины Дмитрий Зеленский.

«Если Шевченко принимает Польшу, то это очень интересный поворот в его тренерской карьере... Насколько я помню, было его желание сфокусироваться на клубной карьере, а не на работе со сборной?» — рассуждает экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко. «От хорошего клуба из топ-5 лиг Шевченко вряд ли придет предложение. А сборная Польши имеет классный состав, и для Шевченко это, безусловно, плюс. С таким материалом можно работать», — отвечает эксперту пользователь @Maksymenkom10. «Шева как Блохин: успех со сборной и полный провал в клубной карьере. Есть такие тренеры, у которых получается со сборными», — добавил UaArtem.

«Шевченко — лучший вариант», — уверен United Polska.

Если официальное назначение Шевченко состоится, то первый матч в новом статусе он проведет против России — в стыках к ЧМ-2022.

Андрей Шевченко
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