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Сегодня, 02:00

Рангник поднял «МЮ» в зону Лиги чемпионов, у Холанна гол и травма, Иосифов дебютировал в ла лиге

Гол Рэшфорда принес «МЮ» победу над «Вест Хэмом», Миранчук получил травму в матче с «Лацио»
Андрей Кузичев
Корреспондент
22 января. «МЮ» — «Вест Хэм» — 1:0.
Фото Reuters
Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: в АПЛ летают дроны и бутылки

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
22 янв, 18:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:0
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Рэшфорд, 90+3 (1:0)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Магуайр Варан Далот Алекс Теллес Фред (Марсьяль, 82 ) Бруну Фернандеш Мактоминай Криштиану Роналду Гринвуд (Кавани, 82 ) Эланга (Рэшфорд, 62 )
Вест Хэм Юнайтед
Ареола Крессуэлл Зума Цоуфал (Фредерикс, 70) Доусон Пабло Форнальс Лансини Соучек Райс Антонио Боуэн
Предупреждения
Магуайр 56  -  Райс 63
Судьи
Мосс

После матча «МЮ» с «Астон Виллой» в Англии обсуждали недовольство Криштиану Роналду собственной заменой. Перед новым туром — состояние здоровья португальца, так как Ральф Рангник рассказал, что у звезды проблемы с шеей, и в пятницу ему пришлось провести почти три часа с физиотерапевтами.

Однако все обошлось, седьмой номер «красных дьяволов» начал игру с первых минут и в первом тайме мог открыть счет, чуть-чуть не дотянувшись до классной подачи Бруну Фернандеша. Только «Вест Хэм» довольно уверенно справлялся с атаками хозяев.

В концовке Рангник пошел ва-банк, одновременно выпустив Кавани и Марсьяля, которого еще недавно упрекнул в нежелании выходить на поле. Это был риск, так как для усиления нападения пожертвовали Фредом, и «Вест Хэм» в концовке получил два перспективных момента. Однако ставка сыграла, и в атаке, которую начал Фернандеш и продолжил Роналду, Марсьяль среагировал на забегание Кавани, а тот за мгновения до финального свистка вывел на пустые ворота Рэшфорда. Это, кстати, уже четвертый победный гол форварда после 90-й минуты, что является рекордом АПЛ. После этого успеха «МЮ» поднялся в топ-4.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
22 янв, 20:30. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
1:1
Манчестер Сити
Голы
Уокер-Питерс, 7 (1:0), Ляпорт, 65 (1:1)
Саутгемптон
Форстер Уокер-Питерс Перро Салису Беднарек (Лянко, 71 ) Ромеу Уорд-Проуз Армстронг (Диалло, 82 ) Адамс Редмонд (Эль-Юнусси, 46 ) Бройя
Манчестер Сити
Эдерсон Уокер Рубен Диаш Ляпорт Жоау Канселу Эрнандес Де Брейне Бернарду Силва Стерлинг (Габриэл Жезус, 60) Грилиш Фоден
Предупреждения
Беднарек 33, Армстронг 79, Эль-Юнусси 90  - 
Судьи
Хупер


Перед встречей с не проигрывавшим дома с 26 сентября «Саутгемптоном» главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола лестно отзывался о сопернике, а полузащитника Уорд-Прауза и вовсе назвал лучшим на данный момент исполнителем штрафных в мировом футболе. Но в субботу проблемы «Сити» доставил другой игрок — классно поддержавший атаку и «шведой» отправивший мяч в дальний угол защитник Уокер-Питерс. Глядя на такое исполнение, трудно было поверить, что это первый гол футболиста в его 68-м матче в АПЛ.

Но главное — оборона «Саутгемптона», где важной фигурой был защитник сборной Польши Беднарек, сдерживала атаки «горожан». В тупик хозяев поставил только откликнувшийся на подачу со штрафного Ляпорт, и уже на волне этого успеха чуть-чуть удачи не хватило попавшему в штангу Де Брейне. Бельгиец в итоге сравнялся с Дэвидом Бекхэмом по числу голевых передач в английском чемпионате (80).

Ничью же команда Ральфа Хазенхюттля заслужила, а у Гвардиолы точно возникнут вопросы к судьям. С интервалом в несколько минут после проверки ВАР падение Де Брейне на входе в штрафную посчитали не заслуживающим назначения пенальти — фол был за линией, а потом Саймон Хупер не стал изменять свое решение наказать лишь желтой карточкой Стюарта Армстронга, который шипами рассек бедро Ляпорту. «Что ж, спасибо за сувенир», — иронично написал француз в своем Twitter. Видно, что в «Сити» не паникуют после того, как прервалась длившаяся с октября победная серия из 12 матчей. С имеющейся форой это лишь легкий намек на чемпионскую интригу.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
22 янв, 15:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
0:1
Астон Вилла
Голы
Буэндия, 45+3 (0:1)
Эвертон
Пикфорд Кенни Холгейт Мина Годфри Дукуре (Оньянго, 65 ) Андре Гомеш (Аллан, 51 ) Ришарлисон Калверт-Льюин Грэй Таунсенд (Гордон, 56 )
Астон Вилла
Мартинес Кэш Конса Мингс Динь Дуглас Луис Макгинн Коутинью (Чуквуемека, 74) Рэмси Буэндия (Хос, 90+1) Уоткинс (Ингс, 79)
Предупреждения
Андре Гомеш 45, Калверт-Льюин 50, Мина 58, Аллан 82, Годфри 83  -  Мартинес 69, Кэш 75, Мингс 86, Ингс 90
Судьи
Поусон

На «Гудисон Парк» бывшему капитану «Ливерпуля» Стивену Джеррарду был обеспечен горячий прием. Уходя на перерыв, в ответ на оскорбительные скандирования главный тренер «Астон Виллы» лишь иронично улыбался, а после финального свистка что-то сказал в ответ и показал трибунам язык. Кому-то второй эпизод не понравился, однако Стиви Джи добился главного — заработал важные три очка.

Омрачило же успех «Виллы» случившееся в момент празднования победного взятия ворот. В голову сделавшему голевой пас Диню, который чуть больше недели назад сменил «Эвертон» на «Виллу», прилетела брошенная с трибуны пластиковая бутылка. Пострадал в этом эпизоде и защитник гостей Кэш, а метателя после изучения записей с камер видеонаблюдения задержала полиция. Это еще одна неприятность для «Эвертона», который и после увольнения Рафаэля Бенитеса продолжает тонуть: 19 очков в 20 матчах — худший показатель «ирисок» с чемпионата-1997/98.

Из-за броска бутылки игру, как во Франции, не остановили. Хотя формально все верно, ведь пострадавшие смогли продолжить матч. А вот в матче «Брентфорд» — «Вулверхэмптон» арбитр взял паузу на 19 минут и увел команды в раздевалку из-за появления над полем дрона.

Италия: волевая победа чемпиона

Италия. Серия А. 23-й тур
22 янв, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:1
Венеция
Голы
Анри, 19 (0:1), Барелла, 40 (1:1), Джеко, 90 (2:1)
Интер
Ханданович де Врей Дармиан (Дюмфрис, 73 ) Шкриньяр Бастони (Димарко, 46 ) Хакан Чалханоглу Барелла (Видаль, 72 ) Брозович (Весино, 82 ) Джеко Мартинес (Санчес, 73 ) Перишич
Венеция
Леццерини Модоло Улльманн Кальдара Чеккарони Ампаду Вакка (Фьордилино, 25) Тессманн (Кийен, 66) Кюизанс (Перец, 66) Анри (Сигурдссон, 82) Окереке (Нани, 82)
Предупреждения
Барелла 25, Бастони 27, де Врей 80  -  Леццерини 40, Модоло 45, Кийен 68, Кальдара 79
Судьи
Маркетти

За игрой земляков в субботу очень внимательно наблюдали представители «Милана». Причем «россонери» интересовал не только результат конкурента, но и состояние газона на «Сан-Сиро». Уже в воскресенье красно-черным предстоит сыграть здесь с «Ювентусом», и легендарная арена впервые в истории примет два матча миланских команд с интервалом в сутки.

К полю, кажется, могут возникнуть вопросы, так как в субботу на нем состоялась неожиданно упорная игра. «Венеция», упустив преимущество в счете после добивания Бареллы, зубами вцепилась в ничью. Где-то ей везло, как в эпизоде с промахом Джеко из площади ворот, и уже начало казаться, что вышедшие по случаю китайского Нового года в футболках с иероглифами «нерадзурри» так и не обрадуют недавно прилетевшего в Милан президента клуба Стивена Чжана. Однако на 90-й минуте Джеко все-таки забил, команда Симоне Индзаги в этом сезоне набрала уже 16 очков в играх, где уступала в счете, и никакой смены лидера в серии А в этом туре не случится.

Италия. Серия А. 23-й тур
22 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
0:0
Аталанта
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Габаррон Хюсай (Лаццари, 69 ) Лукас Луис Альберто (Башич, 79 ) Дзакканьи Милинкович-Савич Марушич Фелипе Андерсон Иммобиле
Аталанта
Муссо Паломино Пеццелла Джимсити Мерих Демирал Скальвини (Мехле, 61) Дзаппакоста Фройлер Пессина (Де Нипоти, 85) Миранчук (Толой, 71) Пикколи (Сидибе, 85)
Предупреждения
Пеццелла 33, Дзаппакоста 39, Толой 84
Судьи
Соцца

Джан Пьеро Гасперини перед игрой заявил, что из-за вспышки коронавируса все планы «Аталанты» пошли прахом. Положительные тесты на ковид сдали Пашалич, Малиновский, Муриэль, Иличич, Копмайнерс и Хатебур. Травмированы Сапата с Гозенсом, заявку пришлось заполнять молодежью, а атакующую тройку Миранчук — Пессина — Пикколи мы, скорее всего, увидели в первый и в последний раз.

Фактически это предопределило сценарий матча и максимально прагматичную игру «Аталанты». Настолько, что за первый тайм совместными усилиями команды нанесли всего четыре удара. Меньше в этом сезоне было только в игре стоящих на вылет «Дженоа» и «Кальяри». Яркого момента пришлось ждать больше часа, когда Дзакканьи из центра штрафной пробил в штангу.

В ответ проведший достойную игру Миранчук чуть не докрутил мяч в угол, а затем из центра штрафной не смог пробить Стракошу. На 71-й минуте российского полузащитника заменили, и к скамейке он шел прихрамывая. А уже без него «Аталанта» довела дело до ничьей, которую в сложившейся ситуации следует признать положительным результатом.

Германия: будущий клуб Азмуна разбушевался

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур
22 янв, 17:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
2:3
Боруссия Д
Голы
Холанн, 6 (0:1), Крамарич, 45+1 (1:1), Ройс, 58 (1:2), Раум, 66 (1:3), Рюттер, 77 (2:3)
Хоффенхайм
Бауманн Раум (Брун Ларсен, 83 ) Хюбнер (Нордтвейт, 62 ) Фогт Ричардс Гайгер (Руди, 62 ) Штиллер Баумгартнер (Рюттер, 9 ) Бебу Даббур Крамарич
Боруссия Д
Кобель Рафаэл Геррейру Хуммельс Аканджи (Понграчич, 83) Дахуд Ройс Брандт (Загаду, 56) Беллингем Холанн (Витсель, 63) Мален (Мукоко, 83) Вольф (Азар, 56)
Предупреждения
Руди 66, Даббур 90  -  Хуммельс 49, Беллингем 90
Судьи
Айтекин

«Боруссия» быстро пришла в себя после вылета из Кубка Германии, и в Зинсхайме выдала бодрый дебют. Первая голевая комбинация с выводом на пустые ворота не забивавшего три тура Холанна — полный восторг. Правда, потом у «шмелей» возникли проблемы, тогда как «деревенские» прибавили, и перед уходом на перерыв хорватский ветеран Крамарич забил свой 100-й гол за «Хоффенхайм».

Порой такие эпизоды переворачивают игру, однако Марко Розе в перерыве привел свою команду в чувство. «Боруссии» не помешала даже замена Холанна, который испытывал дискомфорт еще после полученного в середине первого тайма повреждения. Вместо норвежца роль примы в атаке исполнил Мален, который не оформил ассистентский хет-трик только из-за того, что в третьей атаке его прострел увенчался автоголом.

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур
22 янв, 17:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
5:1
Аугсбург
Голы
Беллараби, 9 (1:0), Диаби, 24 (2:0), Майер, 62 (2:1), Диаби, 65 (3:1), Диаби, 69 (4:1), Аларио, 81 (5:1)
Байер
Градецки Та (Рецос, 82 ) Баккер Фримпонг Хинкапье Андрих Вирц (Сертдемир, 82 ) Шик (Арангис, 70 ) Диаби Адли (Аларио, 70 ) Беллараби (Фосу-Менса, 78 )
Аугсбург
Гикевич Гумны (Фрамбергер, 74) Педерсен (Зекири, 46) Оксфорд Гауэлеув Удуокхай Майер Дорш Грегорич (Хан, 74) Варгас (Гюнтер, 46) Пепи (Нидерлехнер, 57)
Предупреждения
Беллараби 6  -  Педерсен 43, Удуокхай 52
Судьи
Шлагер

Прервав в прошлом туре продлившуюся месяц безвыигрышную серию, «Байер» словно избавился от тяжелого груза и вернул себе третье место. Находящийся в зоне «стыков» «Аугсбург» в полной мере ощутил произошедшие изменения, и вряд ли это доставило гостям хотя бы одну приятную минуту. Кошмаром же для них стал оформивший хет-трик Диаби. Он мог забить и в четвертый раз, но не дотянулся до элегантного заброса Андриха. Как оказалось — к лучшему, потому что успевший к мячу Аларио сотворил маленький шедевр, удивив голкипера ударом пяткой. И это еще не забил Шик, так что понятно, каким будет в «Байере» уровень конкуренции для Азмуна, который уже подписал вступающий в действие летом контракт с немецким клубом.

Испания: безумный камбэк Симеоне

Испания. Лига 1. 22-й тур
22 янв, 18:15. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
3:0
Мальорка
Голы
Руссо, 12 (1:0), Тригерос, 34 (2:0), Парехо, 87 (3:0)
Вильярреал
Рульи Марио Гаспар Альбиоль Пау Торрес Морено Педраса Парехо (Иосифов, 90+3 ) Иборра Тригерос Пино (Джексон, 68 ) Мойсес Гомес (Раба, 90+3 )
Мальорка
Роман Руссо Маффео Хауме Коста Вальент Руис де Галаррета (Севилья, 69) Родригес (Анхель, 76) Батталья Кубо (Ли Кан Ин, 69) Пратс (Санчес, 57) Ндиай (Ниньо, 57)
Предупреждения
Марио Гаспар 36  -  Руссо 80
Удаления
Руссо 86 (вторая ж.к)
Судьи
Арьяс

Эта игра вошла в историю ла лиги, и все благодаря аргентинскому защитнику «Мальорки» Руссо. Ни один футболист прежде не проводил столь неудачный матч, поразив собственные ворота, став виновником пенальти и получив красную карточку. Однако в компенсированное время случилось примечательное уже для России событие, так как Унаи Эмери выпустил на поле 20-летнего полузащитника Никиту Иосифова. Это его дебют в чемпионате Испании, а до этого воспитанник «Локомотива» сыграл за главную команду «Вильярреала» один матч в кубковом турнире и в ноябре забил гол в ворота «Витории» (8:0). Регулярно же Иосифов выступает за вторую команду «подводников», где отметился четырьмя мячами в 13 матчах.

Испания. Лига 1. 22-й тур
22 янв, 20:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
2:2
Сельта
Голы
Серви, 37 (0:1), Аспас, 40 (0:2), Гомес, 71 (1:2), Оливер Торрес, 74 (2:2)
Севилья
Дмитрович Монтиэль Рекик Акунья Диегу Карлос Хоан Хордан (Крус, 90+1 ) Корона (Гудель, 71 ) Ракитич (Оливер Торрес, 46 ) Фернанду Режес (Гомес, 46 ) Окампос Мир (Ромеро, 46 )
Сельта
Дитуро Мальо Араухо Айду (Мурильо, 65) Галан Суарес (Тапия, 65) Бельтран Аспас Серви (Нолито, 65) Мина (Тиагу Гальярду, 82) Мендес (Солари, 77)
Предупреждения
Гудель 83  -  Серви 23, Суарес 31, Тапия 66, Мурильо 76
Судьи
Мартинес

Упустившая в середине недели шанс сократить отставание от «Реала» до двух очков «Севилья» теперь вынуждена оглядываться на земляков из «Бетиса», которые идут в таблице третьими и в пятницу открыли тур разгромом «Эспаньола» (4:1). Это явно актуальнее, так как в двух матчах недели «Севилья» набрала два очка, а перед этим еще и вылетела из Кубка Испании по итогам скандального дерби.

Правда, оценивать результат встречи с «Сельтой» однозначно сложно. С одной стороны, команда Хулена Лопетеги не выиграла дома. Вместе с тем галисийцы после ударной концовки первого тайма поставили «Севилью» на грань катастрофы, однако андалусийцы спасли игру, по примеру соперника забив два мяча с интервалом в несколько минут. Переломным следует признать сольный номер Папу Гомеса, который сместился в центр и выстрелил в «девятку» так, что голкипер даже не шелохнулся.

Испания. Лига 1. 22-й тур
22 янв, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
3:2
Валенсия
Голы
Муса, 25 (0:1), Дуро, 44 (0:2), Кунья, 64 (1:2), Корреа, 90+1 (2:2), Эрмосо, 90+3 (3:2)
Атлетико
Облак Хименес Лоди (Корреа, 46 ) Эрмосо Врсалько (Эррера, 61 ) де Пауль Коке Лемар (Фелипе, 57 ) Жоау Феликс (Кунья, 57 ) Суарес Феррейра-Карраско (Серрано, 90+9 )
Валенсия
Доменеч Коррейа (Васкес, 72) Лато (Москера, 72) Гильямон Диакаби Альдерете (Коиндреди, 54) Фулькье Муса (Рачич, 88) Солер Гонсалу Гедеш Дуро (Гомес, 72)
Предупреждения
Коке 27, Эрмосо 37, Суарес 82, Эррера 84, Хименес 90  -  Коррейа 14, Фулькье 37, Муса 43, Гильямон 61, Лато 65, Доменеч 83
Судьи
Эскудерос

У действующего чемпиона тяжелый период. С интервалом в неделю «Атлетико» вылетел из Суперкубка и Кубка Испании, а в ла лиге ему на пятки наступают «Барселона», «Реал Сосьедад» и «Райо Вельекано». Проблемы Диего Симеоне создала и «Валенсия», которая в середине первого тайма классно выбежала в контратаку, и Гонсалу Гедеш здорово перевел мяч на Мусу. А перед уходом на перерыв сквозь строй защитников «матрасников» прорвался Уго Дуро.

Удивительно, но Облак уже не выглядит волшебником, и его статистика красноречива. Словенец пропустил 26 мячей при коэффициенте ожидаемых голов 18,4. Больше, чем должен, хотя обычно у него все наоборот. Только глупо винить вратаря, когда оборона допускает грубейшие ошибки, а форварды долго не могли взломать оборону «летучих мышей» с тройкой центральных защитников.

Хосе Бордалас не играл так даже в гостях у «Реала», но тогда «Валенсия» проиграла в столице с крупным счетом, а сейчас была близка к первой за десять лет выездной победе над «Атлетико». Однако сил у гостей не хватило, тогда как у мадридцев выстрелили джокеры. Выступивший в этой роли лучший снайпер команды Корреа сравнял счет на первой добавленной минуте, а Матеус Кунья и вовсе провел лучший матч в ла лиге. Бразилец своим голом возродил интригу, после чего в компенсированное время самого безумного матча дня буквально вложил мяч в ногу Эрмосо. Вот это был настоящий подарок пришедшим на стадион старейшим болельщикам красно-белых, которые были рядом с «Атлетико» все 75 лет после смены названия клуба.

Статистика дня

2 минуты и 38 секунд понадобилось нападающему Бакамбу, чтобы забить в дебютном матче за «Марсель».

11 очков в 21 туре чемпионата Испании набрал «Леванте». Ни одна команда с такими показателями не избегала вылета из ла лиги.

15 красных карточек с начала 2019 года получили в голландском чемпионате футболисты «Витесса».

20 матчей — с 19 сентября прошлого года — не побеждает в серии А «Дженоа» (=10-10).

400 голов забил под руководством Кристиана Штрайха «Фрайбург». Это 11-й случай в истории бундеслиги, а до клубного рекорда тренеру осталось 37 точных ударов.

422 матча провел за дортмундскую «Боруссию» защитник Хуммельс, вышедший по этому показателю на третье место за всю историю клуба.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
1
2
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«Тоттенхэм» выдал самую огненную концовку сезона, «МЮ» Рангника спас 19-летний юниор, Тедеско ведет «Лейпциг» к победе в Кубке Германии
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