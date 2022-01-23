Рангник поднял «МЮ» в зону Лиги чемпионов, у Холанна гол и травма, Иосифов дебютировал в ла лиге

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: в АПЛ летают дроны и бутылки

После матча «МЮ» с «Астон Виллой» в Англии обсуждали недовольство Криштиану Роналду собственной заменой. Перед новым туром — состояние здоровья португальца, так как Ральф Рангник рассказал, что у звезды проблемы с шеей, и в пятницу ему пришлось провести почти три часа с физиотерапевтами.

Однако все обошлось, седьмой номер «красных дьяволов» начал игру с первых минут и в первом тайме мог открыть счет, чуть-чуть не дотянувшись до классной подачи Бруну Фернандеша. Только «Вест Хэм» довольно уверенно справлялся с атаками хозяев.

В концовке Рангник пошел ва-банк, одновременно выпустив Кавани и Марсьяля, которого еще недавно упрекнул в нежелании выходить на поле. Это был риск, так как для усиления нападения пожертвовали Фредом, и «Вест Хэм» в концовке получил два перспективных момента. Однако ставка сыграла, и в атаке, которую начал Фернандеш и продолжил Роналду, Марсьяль среагировал на забегание Кавани, а тот за мгновения до финального свистка вывел на пустые ворота Рэшфорда. Это, кстати, уже четвертый победный гол форварда после 90-й минуты, что является рекордом АПЛ. После этого успеха «МЮ» поднялся в топ-4.



Перед встречей с не проигрывавшим дома с 26 сентября «Саутгемптоном» главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола лестно отзывался о сопернике, а полузащитника Уорд-Прауза и вовсе назвал лучшим на данный момент исполнителем штрафных в мировом футболе. Но в субботу проблемы «Сити» доставил другой игрок — классно поддержавший атаку и «шведой» отправивший мяч в дальний угол защитник Уокер-Питерс. Глядя на такое исполнение, трудно было поверить, что это первый гол футболиста в его 68-м матче в АПЛ.

Но главное — оборона «Саутгемптона», где важной фигурой был защитник сборной Польши Беднарек, сдерживала атаки «горожан». В тупик хозяев поставил только откликнувшийся на подачу со штрафного Ляпорт, и уже на волне этого успеха чуть-чуть удачи не хватило попавшему в штангу Де Брейне. Бельгиец в итоге сравнялся с Дэвидом Бекхэмом по числу голевых передач в английском чемпионате (80).

Well thanks for the souvenir lol pic.twitter.com/okzDpDytXt — Aymeric Laporte (@Laporte) January 22, 2022

Ничью же команда Ральфа Хазенхюттля заслужила, а у Гвардиолы точно возникнут вопросы к судьям. С интервалом в несколько минут после проверки ВАР падение Де Брейне на входе в штрафную посчитали не заслуживающим назначения пенальти — фол был за линией, а потом Саймон Хупер не стал изменять свое решение наказать лишь желтой карточкой Стюарта Армстронга, который шипами рассек бедро Ляпорту. «Что ж, спасибо за сувенир», — иронично написал француз в своем Twitter. Видно, что в «Сити» не паникуют после того, как прервалась длившаяся с октября победная серия из 12 матчей. С имеющейся форой это лишь легкий намек на чемпионскую интригу.

На «Гудисон Парк» бывшему капитану «Ливерпуля» Стивену Джеррарду был обеспечен горячий прием. Уходя на перерыв, в ответ на оскорбительные скандирования главный тренер «Астон Виллы» лишь иронично улыбался, а после финального свистка что-то сказал в ответ и показал трибунам язык. Кому-то второй эпизод не понравился, однако Стиви Джи добился главного — заработал важные три очка.

Make no mistake, Steven Gerrard is fully up for this! ? pic.twitter.com/zW7wmr3Gxf — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 22, 2022

Омрачило же успех «Виллы» случившееся в момент празднования победного взятия ворот. В голову сделавшему голевой пас Диню, который чуть больше недели назад сменил «Эвертон» на «Виллу», прилетела брошенная с трибуны пластиковая бутылка. Пострадал в этом эпизоде и защитник гостей Кэш, а метателя после изучения записей с камер видеонаблюдения задержала полиция. Это еще одна неприятность для «Эвертона», который и после увольнения Рафаэля Бенитеса продолжает тонуть: 19 очков в 20 матчах — худший показатель «ирисок» с чемпионата-1997/98.

Lucas Digne provided an assist on his return to Goodison Park.



He was then struck by a bottle thrown by the fans whilst celebrating. pic.twitter.com/dILRk3ZUMg — ESPN UK (@ESPNUK) January 22, 2022

Из-за броска бутылки игру, как во Франции, не остановили. Хотя формально все верно, ведь пострадавшие смогли продолжить матч. А вот в матче «Брентфорд» — «Вулверхэмптон» арбитр взял паузу на 19 минут и увел команды в раздевалку из-за появления над полем дрона.

When a drone stops play! ?



Brentford's clash with Wolves was temporarily halted in the first-half after a drone stopped play! ? pic.twitter.com/xHZ0QZho4t — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 22, 2022

Италия: волевая победа чемпиона

За игрой земляков в субботу очень внимательно наблюдали представители «Милана». Причем «россонери» интересовал не только результат конкурента, но и состояние газона на «Сан-Сиро». Уже в воскресенье красно-черным предстоит сыграть здесь с «Ювентусом», и легендарная арена впервые в истории примет два матча миланских команд с интервалом в сутки.

К полю, кажется, могут возникнуть вопросы, так как в субботу на нем состоялась неожиданно упорная игра. «Венеция», упустив преимущество в счете после добивания Бареллы, зубами вцепилась в ничью. Где-то ей везло, как в эпизоде с промахом Джеко из площади ворот, и уже начало казаться, что вышедшие по случаю китайского Нового года в футболках с иероглифами «нерадзурри» так и не обрадуют недавно прилетевшего в Милан президента клуба Стивена Чжана. Однако на 90-й минуте Джеко все-таки забил, команда Симоне Индзаги в этом сезоне набрала уже 16 очков в играх, где уступала в счете, и никакой смены лидера в серии А в этом туре не случится.

Джан Пьеро Гасперини перед игрой заявил, что из-за вспышки коронавируса все планы «Аталанты» пошли прахом. Положительные тесты на ковид сдали Пашалич, Малиновский, Муриэль, Иличич, Копмайнерс и Хатебур. Травмированы Сапата с Гозенсом, заявку пришлось заполнять молодежью, а атакующую тройку Миранчук — Пессина — Пикколи мы, скорее всего, увидели в первый и в последний раз.

Фактически это предопределило сценарий матча и максимально прагматичную игру «Аталанты». Настолько, что за первый тайм совместными усилиями команды нанесли всего четыре удара. Меньше в этом сезоне было только в игре стоящих на вылет «Дженоа» и «Кальяри». Яркого момента пришлось ждать больше часа, когда Дзакканьи из центра штрафной пробил в штангу.

В ответ проведший достойную игру Миранчук чуть не докрутил мяч в угол, а затем из центра штрафной не смог пробить Стракошу. На 71-й минуте российского полузащитника заменили, и к скамейке он шел прихрамывая. А уже без него «Аталанта» довела дело до ничьей, которую в сложившейся ситуации следует признать положительным результатом.

Германия: будущий клуб Азмуна разбушевался

«Боруссия» быстро пришла в себя после вылета из Кубка Германии, и в Зинсхайме выдала бодрый дебют. Первая голевая комбинация с выводом на пустые ворота не забивавшего три тура Холанна — полный восторг. Правда, потом у «шмелей» возникли проблемы, тогда как «деревенские» прибавили, и перед уходом на перерыв хорватский ветеран Крамарич забил свой 100-й гол за «Хоффенхайм».

Порой такие эпизоды переворачивают игру, однако Марко Розе в перерыве привел свою команду в чувство. «Боруссии» не помешала даже замена Холанна, который испытывал дискомфорт еще после полученного в середине первого тайма повреждения. Вместо норвежца роль примы в атаке исполнил Мален, который не оформил ассистентский хет-трик только из-за того, что в третьей атаке его прострел увенчался автоголом.

Прервав в прошлом туре продлившуюся месяц безвыигрышную серию, «Байер» словно избавился от тяжелого груза и вернул себе третье место. Находящийся в зоне «стыков» «Аугсбург» в полной мере ощутил произошедшие изменения, и вряд ли это доставило гостям хотя бы одну приятную минуту. Кошмаром же для них стал оформивший хет-трик Диаби. Он мог забить и в четвертый раз, но не дотянулся до элегантного заброса Андриха. Как оказалось — к лучшему, потому что успевший к мячу Аларио сотворил маленький шедевр, удивив голкипера ударом пяткой. И это еще не забил Шик, так что понятно, каким будет в «Байере» уровень конкуренции для Азмуна, который уже подписал вступающий в действие летом контракт с немецким клубом.

Испания: безумный камбэк Симеоне

Эта игра вошла в историю ла лиги, и все благодаря аргентинскому защитнику «Мальорки» Руссо. Ни один футболист прежде не проводил столь неудачный матч, поразив собственные ворота, став виновником пенальти и получив красную карточку. Однако в компенсированное время случилось примечательное уже для России событие, так как Унаи Эмери выпустил на поле 20-летнего полузащитника Никиту Иосифова. Это его дебют в чемпионате Испании, а до этого воспитанник «Локомотива» сыграл за главную команду «Вильярреала» один матч в кубковом турнире и в ноябре забил гол в ворота «Витории» (8:0). Регулярно же Иосифов выступает за вторую команду «подводников», где отметился четырьмя мячами в 13 матчах.

Упустившая в середине недели шанс сократить отставание от «Реала» до двух очков «Севилья» теперь вынуждена оглядываться на земляков из «Бетиса», которые идут в таблице третьими и в пятницу открыли тур разгромом «Эспаньола» (4:1). Это явно актуальнее, так как в двух матчах недели «Севилья» набрала два очка, а перед этим еще и вылетела из Кубка Испании по итогам скандального дерби.

Правда, оценивать результат встречи с «Сельтой» однозначно сложно. С одной стороны, команда Хулена Лопетеги не выиграла дома. Вместе с тем галисийцы после ударной концовки первого тайма поставили «Севилью» на грань катастрофы, однако андалусийцы спасли игру, по примеру соперника забив два мяча с интервалом в несколько минут. Переломным следует признать сольный номер Папу Гомеса, который сместился в центр и выстрелил в «девятку» так, что голкипер даже не шелохнулся.

У действующего чемпиона тяжелый период. С интервалом в неделю «Атлетико» вылетел из Суперкубка и Кубка Испании, а в ла лиге ему на пятки наступают «Барселона», «Реал Сосьедад» и «Райо Вельекано». Проблемы Диего Симеоне создала и «Валенсия», которая в середине первого тайма классно выбежала в контратаку, и Гонсалу Гедеш здорово перевел мяч на Мусу. А перед уходом на перерыв сквозь строй защитников «матрасников» прорвался Уго Дуро.

Удивительно, но Облак уже не выглядит волшебником, и его статистика красноречива. Словенец пропустил 26 мячей при коэффициенте ожидаемых голов 18,4. Больше, чем должен, хотя обычно у него все наоборот. Только глупо винить вратаря, когда оборона допускает грубейшие ошибки, а форварды долго не могли взломать оборону «летучих мышей» с тройкой центральных защитников.

Хосе Бордалас не играл так даже в гостях у «Реала», но тогда «Валенсия» проиграла в столице с крупным счетом, а сейчас была близка к первой за десять лет выездной победе над «Атлетико». Однако сил у гостей не хватило, тогда как у мадридцев выстрелили джокеры. Выступивший в этой роли лучший снайпер команды Корреа сравнял счет на первой добавленной минуте, а Матеус Кунья и вовсе провел лучший матч в ла лиге. Бразилец своим голом возродил интригу, после чего в компенсированное время самого безумного матча дня буквально вложил мяч в ногу Эрмосо. Вот это был настоящий подарок пришедшим на стадион старейшим болельщикам красно-белых, которые были рядом с «Атлетико» все 75 лет после смены названия клуба.

Статистика дня

2 минуты и 38 секунд понадобилось нападающему Бакамбу, чтобы забить в дебютном матче за «Марсель».

11 очков в 21 туре чемпионата Испании набрал «Леванте». Ни одна команда с такими показателями не избегала вылета из ла лиги.

15 красных карточек с начала 2019 года получили в голландском чемпионате футболисты «Витесса».

20 матчей — с 19 сентября прошлого года — не побеждает в серии А «Дженоа» (=10-10).

400 голов забил под руководством Кристиана Штрайха «Фрайбург». Это 11-й случай в истории бундеслиги, а до клубного рекорда тренеру осталось 37 точных ударов.

422 матча провел за дортмундскую «Боруссию» защитник Хуммельс, вышедший по этому показателю на третье место за всю историю клуба.