Как оказалось, он вовсе не волшебник.

Все впечатлены шоу, которое в воскресенье вечером устроили «Рома» и «Ювентус» на «Стадио Олимпико», — такие яркие и драматичные перестрелки надолго остаются в памяти. Ничего удивительного, что игравшийся параллельно матч между «Дженоа» и «Специей» остался в тени — у неброской афиши и так было немного шансов. Но результат в Генуе получился едва ли не более шокирующим — 1:0 в пользу гостей, и пока клубная тренерская карьера Андрея Шевченко — это самая настоящая катастрофа.

Украинец возглавил «Дженоа» во время ноябрьской паузы на матчи сборных. Результаты пока плачевны: ни одной победы и всего три очка в девяти турах. А если посмотреть контекст, то все еще печальнее.

На этом отрезке «Дженоа» — абсолютно худшая команда серии А. У замыкающей таблицу «Салернитаны» за это же время — четыре очка, при этом на два матча меньше (две игры были перенесены из-за ковида). У «Кальяри» — семь очков и сыграно на матч меньше. У «Специи» — восемь очков.

Все команды серии А за этот период одержали хотя бы одну победу — но только не «Дженоа». Безвыигрышная серия «грифонов» в чемпионате Италии достигла уже 18 матчей — последний и единственный успех случился 12 сентября. Половина этой серии пришлась на эпоху Шевченко, но его предшественник Давиде Баллардини хотя бы играл вничью — их у него набралось шесть при трех поражениях.

«Дженоа» при украинце набирает в среднем 0,33 очка за матч — и это катастрофически мало. Из всех главных тренеров, работавших в этом чемпионате, хуже показатель только у Эусебио Ди Франческо, которого выставили из «Вероны» после трех поражений на старте сезона. И те же 0,33 у Леонардо Семпличи, выгнанного после 3-го тура из «Кальяри».

«Дженоа» при Шевченко почти не забивает — три гола в девяти турах. Из них два случились при счете 0:3 в матчах с «Лацио» и «Сампдорией» и ни на что не влияли. Единственный мяч, имевший значение, — гол Маттиа Дестро, принесший в 20-м туре ничью с «Сассуоло» (1:1).

Тут опять же важен контекст — само по себе количество голов может быть обманчивым. Невезение, слабая реализация — возможно всякое. Но у «Дженоа» крайне низкий показатель xG — за девять матчей при Шевченко он равен 3,43. То есть забили как раз столько, на сколько и наиграли, никакого аномального невезения или чего-то в этом роде. Лишь в одном матче xG перевалил за отметку в единицу — против «Сампдории» было 1,01. А так — 0,10 против «Ромы», 0 (!) против «Ювентуса», 0,17 против «Лацио», 0,02 в ничейном матче с «Аталантой», 0,21 с «Сассуоло» против 2,16 у соперника и итоговом счете 1:1. В общем, мрак и ужас. И даже в матче со «Специей» соперник был лучше — 1,76 против 0,96.

Слабые результаты Шевченко объяснял уровнем соперников. «Рома», «Милан», «Ювентус», «Лацио», «Аталанта» плюс дерби с «Сампдорией». До Нового года относительно простым выглядел только матч с «Удинезе», завершившейся унылыми 0:0 («унылый» — не фигура речи, на YouTube-канале серии А даже не вышел трехминутный обзор игры, потому что не из чего было его собрать). Но уже сейчас, после рождественской паузы, последовали грустные матчи с «Сассуоло» и «Специей». А ведь последняя шла перед туром как раз на 17-м месте — прямой конкурент в борьбе за выживание.

«По сравнению с теми соперниками, против которых начинал Шевченко в серии А, календарь у него явно полегче, и этим надо воспользоваться. А вот если будет провален уже и январь, тогда действительно серия В станет гораздо ближе», — говорил в конце декабря генуэзский журналист Алессио Семино в интервью «СЭ».

Да и те же «Рома» или «Лацио» в этом сезоне далеко не команды топ-уровня. За девять туров, что Шевченко руководит «Дженоа», «Лацио» потерял очки с совсем не страшными «Удинезе» и «Сассуоло», а «Рома» проиграла «Болонье». Цеплять очки можно пытаться со всеми, но, как видно из того же показателя xG, «Дженоа» совсем беспомощен.

Важно и то, что Шевченко дали привести в «Дженоа» свой штаб. Мауро Тассотти, Андреа Адзалин и Луиджи Ночентини работали с ним в сборной Украины на Евро-2020, и только аналитик Андреа Мальдера не поехал в Геную. Для сравнения: тому же Антонио Конте «Тоттенхэм» позволил привести с собой только двух ассистентов.

При прежнем владельце «грифонов» Энрико Прециози украинца наверняка бы уже отправили в отставку — за 17 лет правления он 26 раз менял тренеров. А тот же Баллардини принимал «Дженоа» аж четыре (!) раза. Но Шевченко — креатура новых американских хозяев клуба. Увольнять тренера через три месяца после назначения — не лучшее начало. Тем более если речь идет об одной из легенд серии А.

С другой стороны, плохое решение — это все равно лучше, чем отсутствие какого-либо решения. Боссы «Дженоа», похоже, вспомнили этот управленческий постулат, и после поражения от «Специи» пошли новости о возможной отставке Шевченко. Об этом сообщали генуэзский телеканал Telenord, а также журналисты Николо Скира и Джанлука Ди Марцио. Пока отставки не случилось, но матчи с «Миланом» в Кубке Италии, а также с «Фиорентиной» и «Удинезе» в чемпионате станут для украинца решающими. Дальше будет двухнедельный перерыв на игры сборных — и хорошая возможность найти замену в спокойной обстановке.

У самого же 45-летнего Шевченко есть два варианта — либо он сейчас срочно выкарабкивается, либо по его амбициям и карьере будет нанесен мощный удар. От которого можно и не оправиться.