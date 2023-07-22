Чавес сам выплатит отступные «Пачуке», чтобы покинуть клуб свободным агентом

Полузащитник «Пачуки» Луис Чавес самостоятельно выплатит отступные по своему контракту, чтобы самостоятельно вести переговоры о своем будущем в Европе.

«Санкции, наложенные на экономическую систему России, не позволяют нам проводить какие-либо операции с вашей футбольной лигой. В соответствии с установленным порядком мы будем следовать руководящим принципам, установленным банковскими учреждениями, финансовым сообществом и международными спортивными организациями в рамках этих рамок» — говорится в пресс-релизе клуба.

По словам представителей «Пачуки», они хотят исполнить мечту Луиса и поэтому согласны получить оплату от самого игрока.

«Для нас приоритетным является осуществение мечты Луиса играть в Европе. И, мы сожалеем, что предложение от российского футбола неосуществимо. Поэтому, несмотря на серьезный ущерб нашим доходам в случае любого трансфера, мы согласны на выплату отступных самим игроком, который сможет вести переговоры о своем будущем абсолютно свободно и под свою ответственность с тем, с кем он решит», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» готово заплатить за игрока 6,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Чавес провел 40 матчей, в которых забил 3 гола и отметился 5 результативными передачами. Он выступал за мексиканский клуб с июля 2019 года. Также у Чавеса 24 матча и 3 гола за сборную Мексики.