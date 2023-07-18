Стало известно, сколько «Динамо» заплатит «Пачуке» за Чавеса

Как стало известно «СЭ», «Динамо» договорилось с «Пачукой» о приобретении футболиста Луиса Чавеса за 6,5 миллиона евро. При этом опция выкупа 27-летнего центрального полузащитника — 7 миллионов евро.

Сторонам осталось уладить последние детали сделки, после чего игрок сборной Мексики должен пройти медосмотр и подписать 4-летний контракт с бело-голубыми.

Ожидается, что Чавес прилетит в Москву 21 июля.