Агент экс-нападающего «Сент-Этьена» Крассо рассказал о переговорах с «Локомотивом»

Александре Рета, агент форварда «Црвены Звезды» Жана-Филиппа Крассо, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Локомотива».

«У нас с «Локомотивом» были только неформальные переговоры. Никакого конкретного предложения от клуба не поступало. Это был не более, чем интерес. Как вы видите, Крассо подписал контракт с «Црвеной Звездой», — приводит Sport24 слова агента.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» вел переговоры с Крассо, но переход футболиста сорвался.

25-летний нападающий также выступал за «Сент-Этьен», «Ле-Ман», «Аяччо» и другие команды.