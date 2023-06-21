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Сегодня, 09:29

Книга рекордов Гиннесса зафиксировала 200-й матч Роналду за сборную Португалии — игрок получил сертификат

Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил сертификат книги рекордов Гиннесса перед 200-м матче за национальную команду, сообщает Daily Mail.

38-летний форвард стал первым игроком с 200 играми за сборную.

Роналду вышел с первых минут на матч против Исландии (1:0) в четвертом туре отборочного турнира Евро-2024 и забил победный и единственный гол.

Роналду дебютировал за Португалию в 2003 году. На его счету 123 гола за национальную команду. В составе сборной он становился победителем чемпионата Европы (2016) и выигрывал Лигу наций (2018/19).

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
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