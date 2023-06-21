Белоус — о Кокорине: «Лучше остаться на Кипре в топ-клубе, чем уезжать в среднюю турецкую команду»

Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус объяснил, почему российскому форварду «Фиорентины» Александру Кокорину не стоит переходить в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«Фиорентина» хочет возместить свои убытки за покупку Александра из «Спартака». От него тут ничего не зависит, хотя он может вместе с агентом и руководителями клуба встретиться и решить вопрос, обсудить возможные варианты. Все свои деньги Кокорин уже заработал, зачем ему «Фатих Карагюмрюк»? Команда не играет в еврокубках. Нет смысла уезжать в среднюю команду. Лучше остаться на Кипре в топ-клубе, тем более ему там нравится. Переживает свою новую футбольную историю. Надо играть там, где комфортно. Он еще раз доказал, что он высококлассный футболист», — приводит Legalbet слова Белоуса.

20 июня появилась информация о том, что руководство «Фатих Карагюмрюк» начало переговоры с Кокориным.

На данный момент Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В минувшем сезоне 32-летний форвард провел 30 матчей в составе кипрской команды во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.